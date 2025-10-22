Ministro en visita de DD.HH. abrió causa por Bernarda Vera, presunta falsa detenida desaparecida

El Poder Judicial abrió una investigación tras revelarse que Bernarda Vera sería una presunta falsa detenida desaparecida de la dictadura. Su nombre figura en el Informe Rettig como una de las 1.162 víctimas, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Según publicó radio Bío Bío, esta información fue confirmada tras una solicitud realizada al Poder Judicial de Temuco, donde cumple funciones el ministro en visita para causas de violaciones de los derechos humanos, Álvaro Mesa.

En un escrito redactado por Mesa, detalla que, hasta hace unos meses, no existían causas vigentes respecto a los delitos de desaparición forzada, secuestro o detención ilegal de Bernarda Vera Contardo.

Sin embargo, tras pesquisar incongruencias en los relatos, estas fueron reportadas por el Plan Nacional de Búsqueda del Programa de Derechos Humanos, al ministro instructor, quien abrió lo que se conoce técnicamente como un cuaderno de búsqueda.

Esta apertura quedó radicada en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, y su estado procesal actual es “sumario”, por lo que sus actuaciones son secretas y aún no es posible conocer detalles.

Radio Bío Bío consultó sobre la apertura de causa al ministro de Seguridad Pública, ex titular de Justicia, Luis Cordero, quien respondió que la tarea de corroborar científicamente la identidad de la mujer que vive en Argentina y que sería Bernarda Vera, le corresponde al juez que dirige la indagatoria.

PURANOTICIA