Ministro Cordero viajó a Temuco para reunirse con las policías que investigan fatal emboscada en Victoria

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó la tarde de este martes hasta Temuco, en la región de La Araucanía, para reunirse con las policías de la zona que tienen a su cargo la investigación por la muerte de Manuel León (60), guardia forestal que fue abatido a balazos en Victoria.

Tras cancelar una actividad que tenía agendada en la Municipalidad de Independencia, el secretario de Estado viajó hasta la Novena Región, pese a que había dicho que no tenía contemplado viajar a la zona para no dificultar la investigación. De hecho, en otra actividad en Renca no confirmó que viajaría ante las consultas de la prensa. “Mi agenda es muy dinámica”, se limitó a responder.

En Temuco, la autoridad se reunió con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Jedena (Jefatura de la Defensa Nacional) en un cuartel de la policía uniformada de la región de La Araucanía a eso de las 18.00 horas. Allí esperaba interiorizarse en terreno de los avances de la indagatoria, según consigna La Tercera.

Por el momento se desconoce quién está detrás del ataque que cobró la vida del vigilante que prestaba servicios para la papelera CMPC. En ese mismo hecho, donde los sujetos habrían disparado armamento de guerra, también dejaron gravemente herido a otro guardia, César Osorio (50).

El viaje de Cordero se suma a los realizados el lunes por los jefes de los jefes del OS9 y Labocar de Carabineros, los coroneles Roberto Saravia y Francisco Painepan, quienes llegaron a la región para apoyar las labores investigativas.

Antes de que se conociera del viaje del ministro de Seguridad, el hijo del fallecido, Manuel León, dijo que Cordero no sería bienvenido en el funeral, que se realizará este miércoles.

“Y si viene el ministro (Cordero), o quien sea que no sea de la parte de nuestra familia y de nuestro círculo, tendrá que hablarme desde el portón, porque yo no lo voy a dejar que entre aquí al campo a ver el sufrimiento de mi familia”, dijo en radio Biobío.

En ese diálogo, criticó que el Ejecutivo no se haya querellado por la Ley Antiterrotista: “Yo no sé qué está viendo el Gobierno, qué está viendo en realidad con respecto a lo que está pasando aquí en La Araucanía".

PURANOTICIA