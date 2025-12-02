Ministro Cordero aseguró que le "sorprende" que el gobernador de Arica "no conozca" el trabajo policial entre Perú y Chile

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la situación migratoria en la frontera con Perú, luego que el presidente interino, José Jerí, decretara estado de emergencia en esa zona.

En conversación con Infinita, Cordero recordó que “Chile tiene tomadas decisiones sobre sus fronteras hace bastante rato, tiene despliegue militar en la frontera desde febrero de 2023 en el contexto de la reforma constitucional de infraestructura critica”.

“Hay un trabajo en conjunto con Perú y Bolivia, especialmente en el caso de Perú a su vez hay un trabajo de colaboración entre las policías de Perú y de Chile”, indicó.

En ese sentido, la autoridad dijo que “lo que me sorprende es que autoridades políticas esas cosas no las sepan”, haciendo referencia al gobernador de Arica, Diego Paco.

“Los niveles de diálogo que hay entre las policías de Perú con Carabineros, la Policía de Investigaciones es una de las cosas que permite una gestión de información muy relevante para la frontera”, agregó.

Finalmente, el titular de Seguridad Pública señaló que, más allá del tema electoral, “acá hay un trabajo permanente con Perú. La situación hoy día en la frontera es completamente normal”.

