Ministro Cataldo explica por qué profesores de Magallanes en paro deben retomar las clases: "No es un chantaje, es la realidad"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la situación de los profesores de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Magallanes que se encuentran paralizados, lo que mantiene a cerca de 11 mil estudiantes sin clases.

“Nosotros estamos dispuestos a mantener el diálogo, estamos dispuestos a seguir conversando en torno a la propuesta que consensuamos con los dirigentes durante esta semana”, indicó.

En ese sentido, señaló que no se trata de “una propuesta unilateral, sino que es una propuesta que se trabajó por largas horas con los representantes dirigenciales y que, claro, en algunos casos fue aceptado, en otros casos fue rechazado. Es parte del proceso”.

“Lo que no vamos a poder hacer es entregar recursos para aumentar las remuneraciones de los trabajadores de la educación, en particular, profesores y profesoras. Eso está descartado”, añadió.

Y recalcó que “eso no es parte de las posibilidades presupuestarias, no es parte del diseño técnico. Tenemos que resolver un déficit que es de varias decenas de miles de millones de pesos que está en desarrollo en Magallanes y, por lo tanto, desde esa perspectiva invitamos a las comunidades educativas a retornar a clases”.

El titular de Educación mencionó que hay establecimientos que ya tomaron la decisión de retornar a clases y manifestó que “ya habiéndose cruzado la línea roja desde el punto de vista de los tiempos, nosotros tenemos el deber de resguardar el derecho a la educación”.

“Por lo tanto, y no habiendo más espacio para la recuperación de clases después del 31 de diciembre, es que el día lunes es el último día en el que se puede reprogramar y, por lo tanto, poder recuperar las clases con la consecuente recuperación también de los salarios que no se están pagando”, precisó.

Al ser consultado sobre las críticas del gremio docente que apunta que esto se trataría de un chantaje el que no se le paguen las remuneraciones sino terminan la paralización, Cataldo sostuvo que “no es un chataje, es la realidad que los tiempos no son infinitos, se agotan y en ese marco no es posible luego recuperar las clases de la manera que corresponde y, por lo tanto, estaríamos asumiendo nosotros la pérdida de aprendizaje del territorio. Eso es algo que no podemos aceptar”.

“Yo podría argumentar a la inversa de que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver porque no hay recursos para resolverlo. Uno podría argumentarlo a la inversa”, agregó.

Finalmente, insistió en que lo relevante es que se ha identificado que “hay una temporalidad en la que ya no es posible la recuperación de aprendizajes si es que efectivamente no se retorna”.

