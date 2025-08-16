Miguel Ángel Calisto reúne firmas y confirma candidatura independiente al Senado por Aysén

El diputado Miguel Ángel Calisto confirmó que logró reunir las 203 firmas requeridas para inscribir su candidatura independiente al Senado por la Región de Aysén, a solo un día de anunciar su decisión de competir fuera de los pactos parlamentarios.

El parlamentario explicó que su objetivo es realizar una campaña sin condicionamientos externos. “Nosotros esperamos por supuesto de manera muy clara, transparente ante la comunidad de hacer esta campaña con independencia, con libertad”, señaló tras completar el proceso de recolección de apoyos.

Su nombre había sido uno de los puntos de mayor tensión en las negociaciones entre Chile Vamos y Demócratas para conformar la lista parlamentaria. Aunque dentro de la colectividad liderada por Ximena Rincón lo consideraban una carta fuerte en la zona, su situación judicial —está imputado por fraude al fisco y fue desaforado— terminó complicando el acuerdo con la coalición integrada por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

En ese contexto, Calisto acusó que existió un “veto por parte de la clase política nacional y del mundo político central de Santiago”, asegurando que continuará en carrera pese a las dificultades. “Llegaremos hasta el final para transparentar la situación que estamos viviendo en materia judicial”, recalcó.

El parlamentario también lamentó que Chile Vamos no lo incluyera en el pacto Chile Grande y Unido, inscrito oficialmente esta mañana, señalando que la coalición perdió “una oportunidad de crecer hacia el centro”.

