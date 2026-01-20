Ministra Toro afirma que tras el catastro definitivo se podrá establecer el periodo estimado para la reconstrucción por incendios

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, analizó los plazos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales que se registran en la región del Ñuble y Biobío.

En entrevista con radio Duna, la autoridad explicó que aún no hay plazos definidos porque las fichas FIBE recién se están aplicando. “Estamos en distintas etapas de la emergencia, en paralelo al combate del fuego estamos iniciando la etapa de recuperación, de rehabilitación y de ayudas tempranas, donde es tan relevante la ficha FIBE, que permite pagar eventualmente bonos o las primeras ayudas”, señaló.

La secretaria de Estado agregó que, una vez completado ese registro, “viene la etapa de reconstrucción, que nosotros entendemos que, frente al nivel de necesidad de alguien que lo ha perdido todo, por supuesto que los plazos siempre son más largos de lo que uno quisiera, y ahí hay que equilibrar”.

PROYECCIONES Y DIFICULTADES

Toro anticipó que será necesario elaborar un plan de reconstrucción y que solo con un catastro completo de los daños se podrá estimar con mayor claridad los tiempos.

Subrayó además que “hay distintas realidades” en la zona afectada y que “si hay lugares que eran zonas de riesgo no se puede llegar y reconstruir inmediatamente, a veces hay dificultades en términos legales, en términos de la propiedad, entonces cada sector requiere un diagnóstico completo antes de poder hacer una estimación (de la reconstrucción)”.

Finalmente, la ministra aclaró que el proceso se desarrollará “en coordinación con el gobierno entrante, que le va a tocar gran parte del proceso de reconstrucción”. En esa línea, aseguró que apenas los nuevos ministros de José Antonio Kast sean nombrados, el Ejecutivo tendrá “toda la disposición para poder hacer ese trabajo de traspaso”.

