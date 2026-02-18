Ministra Orellana acusa que el alcalde de Penco "no ha firmado las órdenes de demolición" tras incendios en el Biobío

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respondió al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en relación con las críticas por la demora en la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el incendio y acusó que la autoridad local no ha firmado "ni un oficio" pidiendo subsidios de arriendo.

En entrevista con el portal Sabes.cl, la secretaria de Estado recordó el episodio de este martes en el que fue increpada por uno de los vecinos damnificados de Penco. "Estaba muy frustrado, legítimamente, porque perdió su casa. Y ahí yo creo que es importante que, así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales".

Sobre lo mismo la autoridad aseguró que el alcalde Vera "no ha firmado las órdenes de demolición para las cuales se tienen que dar curso a las demoliciones, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara. No ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo".

Orellana recordó que es importante que el trabajo se haga "desde todos los niveles del Gobierno. ¿El Gobierno central tiene una tarea? Sí, pero es importante también que el gobierno municipal cumpla con sus funciones, y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo con los estándares legales".

La ministra de la Mujer insistió en que "habiendo consultado la información oficial, no hay órdenes de demolición autorizadas aún por la Dirección de Obras Municipales"

Por ello, hizo un llamado a la municipalidad a que se agilicen los trámites "si tiene esa premura, que yo legítimamente creo que tiene, que lo haga efectivo”, finalizó.

