Tres colegios de Penco debieron postergar el inicio de su año escolar: aún son utilizados como albergue tras incendios forestales

Luego de los dantescos incendios forestales registrados en enero pasado en la comuna de Penco, en la región del Biobío, varios establecimientos educacionales debieron ser habilitados como albergues para recibir a familias damnificadas.

A la fecha, estas personas aún permanecen a la espera de una solución habitacional, situación que ha provocado el retraso en el inicio de clases en tres recintos educacionales de una de las comunas más afectadas por los siniestros.

Frente a este escenario, el alcalde Rodrigo Vera agradeció el apoyo de la comunidad educativa, destacando que de los 15 establecimientos existentes en la comuna, 10 retomarán sus actividades en condiciones normales.

En cuanto al restante, se informó que la Escuela Jorge Montt, que debe acoger a la comunidad educativa de Ríos de Chile, iniciará sus actividades el lunes 16 de marzo.

Respecto a los establecimientos que aún funcionan como albergues, el jefe comunal señaló que “estamos trabajando para que aquellos tres establecimientos que están de albergue, como es el Liceo Pencopolitano, la Escuela Isla de Pascua y la Escuela Italia, puedan retomar su agenda el día lunes 16 de marzo. De no generarse las condiciones para poder reubicar a estas familias, conversaremos con la autoridad de la Seremi de Educación entrante para tener una nueva fecha de ingreso”.

Finalmente, el alcalde subrayó que la prioridad es garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes. “Aquí lo importante es que los niños tengan las condiciones para tener un óptimo año escolar, y eso es lo que estamos evaluando día a día”, recalcó.

PURANOTICIA