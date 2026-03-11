Fiscalía investiga difusión de fotos íntimas de mujeres en grupos de Telegram en Antofagasta

La Fiscalía Regional de Antofagasta inició una investigación tras acoger una denuncia presentada por tres mujeres que aseguran que fotografías íntimas y antecedentes personales estarían siendo difundidos sin su consentimiento en grupos de mensajería de la plataforma Telegram.

Según los antecedentes entregados por las denunciantes, en estos espacios digitales se estarían compartiendo imágenes privadas junto con información personal, situación que motivó la presentación de la acción ante el Ministerio Público.

Desde la Fiscalía confirmaron que el caso será liderado por un fiscal especializado, quien ya ordenó las primeras diligencias investigativas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

“La Fiscalía de Antofagasta acogió la denuncia presentada por tres víctimas que aseguran que grupos de mensajería de la plataforma Telegram se estarían compartiendo fotos íntimas y datos personales sin su consentimiento”, informó Tamara Farren, vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

En esa línea, el organismo persecutor detalló que las primeras indagatorias fueron instruidas a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

“La investigación será conducida por un fiscal especializado del Ministerio Público, quien ya instruyó diligencias a la brigada de delitos sexuales de la Policía de Investigaciones, con el fin de establecer la veracidad de los hechos y eventuales responsabilidades penales”, señalaron desde la institución.

Paralelamente, la Fiscalía activó los protocolos de apoyo para las víctimas del caso.

“La unidad de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía de Antofagasta tomará contacto con las denunciantes para evaluar sus necesidades de atención y/o protección”, añadieron desde el Ministerio Público.

Las diligencias continúan en desarrollo mientras se busca confirmar la existencia de los grupos denunciados y la eventual participación de personas en la difusión de este material.

