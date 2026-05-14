Ministra de Seguridad tras nuevo allanamiento en Temucuicui: “No hay ningún lugar donde el Gobierno no pueda ingresar”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, destacó el nuevo allanamiento a la comunidad mapuche de Temucuicui, el cual terminó con la incautación de armamento de fuego y una camioneta que se habría utilizado en delitos violentos.

Tras el operativo realizado como reacción a los ataques a dos cuarteles de Carabineros en Ercilla, región de La Araucanía, la ministra publicó un video donde señaló que "las policías volverán a ingresar a Temucuicui todas las veces que sea necesario".

Asimismo, la autoridad gubernamental aseguró que "recuperaremos el control de todo el territorio" y complementó diciendo que "nadie quedará al margen de la ley".

Luego, expresó que "queremos dar cuenta que el día de hoy se ingresó a Temucuicui por segunda vez, en un corto tiempo. Damos cuenta que el Gobierno está recuperando el control del territorio y vamos a ingresar cuantas veces sea necesario".

De igual forma, explicó que este operativo policial obedece a una orden de entrada y registro emitida por un tribunal de La Araucanía, agregando que fue coordinado por el Ministerio Público y Carabineros de Chile, a quienes agradeció el trabajo realizado.

"Destaco que no hay ningún lugar donde el Gobierno no pueda ingresar", cerró.

El procedimiento permitió recuperar armamento de alto poder de fuego y la camioneta que habría sido utilizada para cometer los ataques que afectaron a cuarteles y a personal de Carabineros COP en Ercilla, durante la madrugada del miércoles.

En el intenso despliegue en Temucuicui, vehículos policiales recibieron múltiples impactos balísticos, los cuales fueron efectuados por sujetos ocultos en zonas boscosas del sector. Pese a ello, no hubo uniformados ni civiles lesionados.

Cabe recordar que durante la madrugada del 6 de mayo, Carabineros realizó un allanamiento que culminó con tres detenidos por su participación en delitos de robo de vehículos, atentados incendiarios y disparos injustificados en La Araucanía, y otros dos por infracción a la Ley de Drogas. Sólo uno quedó en prisión preventiva.

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