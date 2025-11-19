Ministra de la Suprema visitó a administrador de Corte de Arica quien fue herido en ataque que dejó a un funcionario fallecido

La ministra de la Corte Suprema, María Angélica Repetto, concurrió a la Corte de Apelaciones de Arica para dialogar con ministros y funcionarios judiciales, luego de los graves incidentes registrados la semana pasada, cuando un funcionario falleció luego de agredir al administrador del tribunal de alzada.

Tras reunirse con la presidenta de la Corte, María Verónica Quiroz Fuenzalida, la ministra Repetto –encargada del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales– se reunió con todos los funcionarios en la primera sala del tribunal de alzada.

En el encuentro les expresó la preocupación de la Corte Suprema por lo ocurrido la semana pasada y les manifestó el apoyo del Poder Judicial en su conjunto por los lamentables hechos ocurridos en el tribunal ariqueño.

“Vine comisionada por la Corte Suprema para constituirme aquí por formar parte además del Comité de Riesgos Psicosociales. Creo que fue bastante importante que haya venido porque pude tomar contacto con ministros y lo que es más importante tomar contacto y dialogar con los funcionarios”, manifestó la ministra Repetto.

Sostuvo que en terreno “se puede observar en toda su dimensión el drama que ha ocurrido en esta Corte. Fue un hecho muy doloroso el que ocurrió acá y que este hecho ha generado un enorme problema en la salud de nuestros funcionarios”.

En tal sentido, la ministra Repetto recalcó que la labor de la Corte Suprema es ayudar a toda la Corte de Apelaciones. “Cooperar con ustedes para que así a la brevedad puedan estar mejor en lo emocional y trabajar tranquilos y que nosotros como institución podamos ayudarlos en este proceso”, dijo.

Durante la reunión, la ministra María Angélica Repetto dialogó y abrazó a cada uno de los funcionarios y relatores, en una visita que contó con el apoyo de la sicóloga Paola Lagos, del área de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), quien permanecerá toda la semana sosteniendo diálogos e intervenciones con los funcionarios judiciales.

En tanto, la ministra Quiroz agradeció la visita de la ministra Repetto a la jurisdicción, “porque esto demuestra un claro apoyo de la Corte Suprema a esta Corte de Apelaciones”.

Además, las ministras Repetto y Quiroz se trasladaron hasta la Clínica San José, donde el administrador Raúl Marchant permanece internado. En la visita, la ministra del máximo tribunal del país le entregó Marchant el saludo de la Corte Suprema y le deseó una pronta recuperación. “Me alegró ver bastante bien al administrador, que se encuentra bastante bien de salud”, señaló la ministra.

“Estoy agradecido del apoyo y las muestras de cariño de los ministros de la Corte, de todos los funcionarios y de la ministra Repetto por esta visita que se valora y agradece”, dijo el administrador, quien durante las próximas horas será dado de alta.

