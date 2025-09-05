Ministra Aguilera tilda de "deleznable" el caso de tortura en Hospital de Osorno y no descarta que "se denunciaran otros asuntos"

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a lo ocurrido en el Hospital de Osorno, donde un funcionario fue torturado por sus compañeros.

Tras el consejo de gabinete, la secretaria de Estado reiteró la "más absoluta condena a un hecho tan deleznable como lo ocurrido en el Hospital de Osorno. Estas son actuaciones que ocurrieron entre el 2018 y el 2020, y que en cuanto tomamos conocimiento pedimos los antecedentes para estudiarlo”.

“Yo envié una persona especialmente, un abogado de mi gabinete, a que fuera a mirar todos los procesos que está realizando el Servicio de Salud y el Hospital; oficiamos para que se hiciera inmediata la destitución y el sumario que ya estaba en curso en el servicio, que es un sumario que ellos reabrieron el año pasado, cuando tomaron conocimiento de esta situación”, señaló.

Además, indicó que el subsecretario de Redes Asistenciales “instruyó un sumario para ver las responsabilidades de las autoridades de la época, justamente en la denuncia y persecución de estas acciones”, y detalló que “dimos conocimiento, por oficio, al INDH respecto a todas estas actuaciones”.

“Estas acciones son deleznables, condenables, y más aún cuando se desarrollan al interior de un establecimiento de salud. Si bien no es personal que se dedique a la atención de salud, ellos están trabajando en un ambiente que es para cuidar la vida y la salud de las personas, y no para el abuso o para la tortura, como prácticamente se ha marcado con estas actuaciones que tuvieron con esta persona, que era un trabajador que estaba en forma de reemplazo", añadió.

La titular de Salud sostuvo que “cuando se denuncian estas situaciones, es probable que ocurran otras denuncias (…) no me extrañaría que se denunciaran otros asuntos, y con todos ellos vamos a establecer la misma vara, la misma condena y el mismo castigo".

