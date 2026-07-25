Ministerio de Salud remueve a seremi de Magallanes tras investigación judicial

El Ministerio de Salud informó este sábado que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, luego de tomar conocimiento de una investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público.

La decisión fue comunicada mediante una declaración oficial, en la que la cartera explicó que la medida busca resguardar el normal funcionamiento de la institución mientras avanzan las diligencias judiciales.

Según indicó el ministerio, la determinación responde a la necesidad de asegurar que el proceso investigativo se desarrolle sin interferencias y con las garantías de independencia y transparencia que exige este tipo de procedimientos.

En el comunicado, la cartera precisó que la solicitud de renuncia tiene como finalidad "resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de las diligencias se realice con total independencia y transparencia".

Asimismo, el Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con los principios de probidad en el ejercicio de la función pública y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes.

En ese sentido, señaló que mantendrá "una plena colaboración con las instituciones competentes en el marco de la investigación".

Finalmente, el Minsal informó que la persona que asumirá la conducción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes será dada a conocer oportunamente, una vez que se complete el proceso de designación correspondiente.

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