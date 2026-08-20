Ministerio de Salud amplía Alerta Sanitaria a regiones de Tarapacá y Antofagasta tras afectaciones por sistema frontal

El Ministerio de Salud amplió la Alerta Sanitaria decretada por emergencia hidrometeorológica, inicialmente para Atacama y Coquimbo, a las regiones de Tarapacá y Antofagasta, con el objetivo de contar con las herramientas necesarias para responder de manera ágil y robusta a las afectaciones provocadas durante el sistema frontal.

La medida otorga facultades extraordinarias a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, a las seremis y servicios de salud, permitiéndoles movilizar con mayor rapidez los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para enfrentar la emergencia.

La ampliación de la alerta se justifica debido a la constatación de zonas aisladas y problemas de conectividad que pueden impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población. Además, existen interrupciones de servicios básicos, así como infraestructura de salud dañada.

“La alerta permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos entre otras medidas”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

De acuerdo con informes de Senapred, tanto en Tarapacá y Antofagasta, hay albergues operativos donde la autoridad sanitaria local está resguardando el buen estado de salud de la esta población.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

La autoridad sanitaria además entregó recomendaciones a la población de las zonas afectadas especialmente relacionadas con el consumo de agua potable, limpieza de viviendas afectadas por barro y exposición a aguas servidas.

En ese sentido es importante que las labores de limpieza y desinfección de las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con desechos o aguas servidas consideren las siguientes recomendaciones:

Consumo de agua

Prefiera agua proveniente de la red pública, embotellada o distribuida por camiones aljibe o estanques dispuestos por la empresa sanitaria o la municipalidad en el marco de la emergencia.

dispuestos por la empresa sanitaria o la municipalidad en el marco de la emergencia. El agua que se distribuye a través de camiones aljibes o estanques se puede consumir directamente, pero como medida de refuerzo, se recomienda hervirla .

. Si no dispone de agua potable, hiérvala por al menos 1 minuto . Déjela enfriar y almacénela en recipientes limpios y con tapa.

. Déjela enfriar y almacénela en recipientes limpios y con tapa. Si no puede hervir el agua, desinféctela con cloro. Agregue 10 gotas de cloro doméstico sin aroma por cada litro de agua. Espere 30 minutos antes de consumirla. El agua debe tener un leve olor a cloro; si no lo tiene, repita la dosis y espere otros 30 minutos.

Desinfectar viviendas

Eliminar elementos que estuvieron en contacto con las aguas servidas y/o barro , porque contienen microbios, bacterias y virus de riesgo para la salud.

, porque contienen microbios, bacterias y virus de riesgo para la salud. Mantenga a los niños lejos del área , hasta que se haga la limpieza.

, hasta que se haga la limpieza. Protéjase usando guantes de goma , calzado de suela dura y protección para los ojos.

, calzado de suela dura y protección para los ojos. Lave frecuentemente sus manos con agua potable ; o agua previamente hervida y fría; y jabón.

; o agua previamente hervida y fría; y jabón. Elimine el barro , materiales difíciles de limpiar como alfombras y juguetes con relleno, como, por ejemplo, peluches.

, materiales difíciles de limpiar como alfombras y juguetes con relleno, como, por ejemplo, peluches. Realice la limpieza del patio , eliminando todos los residuos sólidos que quedaron en la superficie.

, eliminando todos los residuos sólidos que quedaron en la superficie. Use una taza de cloro diluida en 10 litros de agua potable. Aplique esta mezcla a utensilios de cocina y de limpieza, tales como mopas, trapeadores, escobas y escobillones.

PURANOTICIA