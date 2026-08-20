Ministerio de Salud amplía Alerta Sanitaria a regiones de Tarapacá y Antofagasta tras afectaciones por sistema frontal

La medida otorga facultades extraordinarias a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, a las seremis y servicios de salud, permitiéndoles movilizar con mayor rapidez los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para enfrentar la emergencia.
El Ministerio de Salud amplió la Alerta Sanitaria decretada por emergencia hidrometeorológica, inicialmente para Atacama y Coquimbo, a las regiones de Tarapacá y Antofagasta, con el objetivo de contar con las herramientas necesarias para responder de manera ágil y robusta a las afectaciones provocadas durante el sistema frontal.
La medida otorga facultades extraordinarias a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, a las seremis y servicios de salud, permitiéndoles movilizar con mayor rapidez los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para enfrentar la emergencia.
La ampliación de la alerta se justifica debido a la constatación de zonas aisladas y problemas de conectividad que pueden impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población. Además, existen interrupciones de servicios básicos, así como infraestructura de salud dañada.
“La alerta permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos entre otras medidas”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.
De acuerdo con informes de Senapred, tanto en Tarapacá y Antofagasta, hay albergues operativos donde la autoridad sanitaria local está resguardando el buen estado de salud de la esta población.
La autoridad sanitaria además entregó recomendaciones a la población de las zonas afectadas especialmente relacionadas con el consumo de agua potable, limpieza de viviendas afectadas por barro y exposición a aguas servidas.
En ese sentido es importante que las labores de limpieza y desinfección de las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con desechos o aguas servidas consideren las siguientes recomendaciones:
Consumo de agua
Desinfectar viviendas
PURANOTICIA