Mil personas desafiaron el frío en la “Chapuzón Kids” en el Estrecho de Magallanes

A pesar de la lluvia intermitente y las bajas temperaturas que bordearon los 3 grados centígrados, cerca de 1.000 personas participaron del “Chapuzón Kids 2026”, actividad realizada en el Estrecho de Magallanes, consolidándose como uno de los panoramas estivales más tradicionales del extremo sur del país.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y contó con un amplio despliegue de seguridad a cargo de la Armada de Chile, que resguardó tanto a los participantes como al público asistente.

El operativo involucró a personal de la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto de Punta Arenas, el Grupo Aeronaval Sur, el Destacamento de Infantería de Marina Nº 4 “Cochrane” y las lanchas “Punta Arenas” y “Ona”, garantizando vigilancia permanente desde tierra y mar.

El seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica, valoró el trabajo conjunto de las instituciones, destacando que “la Policía Marítima, junto a Carabineros y Bomberos, colaboran constantemente en la seguridad de las familias”, subrayando la importancia de mantener estos espacios de encuentro comunitario.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada, señalando que “lo más importante ha sido tener un día seguro”, destacando el compromiso de la Armada para permitir que cerca de mil personas disfrutaran del mar en familia, pese a las condiciones climáticas cambiantes.

Finalmente, el capitán de Puerto de Punta Arenas, Mario Massardo, informó que el dispositivo de seguridad contempló el despliegue de 28 servidores navales, confirmando que no se registraron incidentes ni ilícitos durante el desarrollo del evento.

PURANOTICIA