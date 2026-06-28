Meteorología emite aviso por heladas desde Valparaíso al Biobío con hasta -4°C

Un marcado descenso de las temperaturas se espera para los próximos días en la zona centro-sur del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas que afectarán desde la región de Valparaíso hasta el Biobío, donde se prevén mínimas que podrían llegar a los -4°C.

Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de alta presión fría y se extenderá desde la mañana de este sábado 27 hasta la mañana del lunes 29 de junio.

El aviso considera sectores de la cordillera de la costa, valles y precordillera de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, zonas donde se registrarán las temperaturas más bajas durante el período.

De acuerdo con el pronóstico, para el domingo 28 de junio las mínimas podrían alcanzar los -4°C en sectores precordilleranos y valles precordilleranos de Valparaíso, así como en la precordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En los valles y la cordillera de la costa también se esperan temperaturas entre los -4°C y -1°C, dependiendo de la zona.

Las condiciones se mantendrán durante el lunes 29 de junio, con registros similares en gran parte de las regiones incluidas en el aviso meteorológico. En particular, los sectores de precordillera seguirán concentrando las temperaturas más extremas, mientras que en los valles y la cordillera de la costa persistirán las mínimas bajo cero.

La DMC recordó que este tipo de avisos corresponde a fenómenos meteorológicos potencialmente riesgosos, de intensidad moderada, por lo que recomendó mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas y adoptar las precauciones necesarias frente a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

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