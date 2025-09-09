Mensajería SAE: Senapred ordena evacuar Paihuano por avance de incendio forestal

En horas de la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para ordenar la evacuación del sector Tres Cruces, en la comuna de Paihuano, Región de Coquimbo. La medida fue tomada a raíz de un incendio forestal que amenaza a la población de la zona.

El servicio, a través de su cuenta en la red social 'X', hizo un llamado a los habitantes del lugar a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

La magnitud del fuego ha sido tal que varias imágenes compartidas en redes sociales muestran el avance de las llamas y la gran columna de humo que se levanta desde el sector afectado.

La orden de evacuación busca resguardar la seguridad de los vecinos y permitir que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera coordinada en el combate del incendio.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando los pasos a seguir para controlar la emergencia y proteger a la comunidad.

(Imagen X usuario: AlegríaGonzaa)