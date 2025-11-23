Menor de 17 años es brutalmente asesinado en Lota: Comuna sureña acumula 5 homicidios en el año

Un menor de 17 años fue asesinado con un arma blanca en Lota, hecho por el cual ya se encuentra una persona detenida. Este es el quinto homicidio ocurrido este año en la comuna de la Región del Bío Bío.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el hecho se registró alrededor de las 20 horas de este sábado, cerca de las ruinas de la Empresa Nacional del Carbón, lugar donde se reportó su fallecimiento.

Hasta el sitio del suceso arribó personal de la 3° Comisaría de Carabineros de Lota, cuyos antecedentes preliminares fueron entregados a la Fiscalía.

Desde el ente persecutor se instruyeron las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes trabajan en determinar la dinámica del crimen.

Los vecinos están especialmente preocupados por la importante cantidad de homicidios que afectan a la comuna sureña y con menores de edad como víctimas.

PURANOTICIA