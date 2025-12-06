Megaoperativo en Antofagasta: Carabineros allana 23 casas y detiene a 30 personas por microtráfico

Carabineros llevó a cabo un amplio operativo contra el microtráfico en la Región de Antofagasta, concretando el allanamiento simultáneo de 23 domicilios que operaban como puntos de venta de drogas en distintos barrios de la zona.

El general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, calificó el despliegue como el resultado de “un proceso investigativo extenso, riguroso y especializado”, destacando que el objetivo central fue sacar la droga de las poblaciones y devolver seguridad a los vecinos.

Montre explicó que eliminar estos puntos de venta tiene un efecto directo en la seguridad pública: “El microtráfico no sólo trae consigo la venta de drogas y el daño a la salud, también arrastra delitos como robos, lesiones e incluso homicidios. Al atacar estos focos, estamos previniendo ilícitos asociados y devolviendo tranquilidad a las comunidades”.

El operativo contó con apoyo de secciones especializadas de El Loa, Iquique, Atacama y Coquimbo, dada la magnitud del despliegue coordinado.

Como resultado, 30 personas fueron detenidas, entre ellas 27 chilenos, dos menores de edad y un adulto extranjero, todos vinculados a la comercialización de drogas. La mayoría registraba antecedentes por delitos como lesiones, robos, desórdenes públicos, amenazas, abusos sexuales y porte ilegal de armas.

En los inmuebles intervenidos se incautó marihuana, clorhidrato de cocaína, más de $4,2 millones en efectivo, un cartucho 9 mm, un cargador de pistola, dos chalecos antibalas —uno de ellos con placas balísticas— y diversos elementos utilizados para dosificar y pesar droga.

El general Montre afirmó que el operativo envía un mensaje claro a las bandas criminales: “Serán detectados, perseguidos y puestos a disposición de la justicia. No descansaremos en nuestro deber de proteger a la comunidad”.

