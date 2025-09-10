Médico acusado de abuso sexual en Linares queda en prisión preventiva

Un médico de 49 años ha quedado en prisión preventiva en Linares, imputado por el delito de abuso sexual agravado contra una paciente. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado de Garantía luego de que la PDI presentara una serie de antecedentes, entre los que destaca la declaración del propio profesional, quien corroboró la denuncia de la víctima.

El pasado 5 de septiembre, una joven de nacionalidad chilena denunció haber sido abusada sexualmente mientras se le realizaba un examen médico en un box de atención al interior de una clínica privada en la ciudad. La denuncia dio paso a una investigación del Ministerio Público, que dispuso diversas diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

Según el comisario Ítalo Biaguetti, jefe de la Brisex, la indagatoria consideró entrevistas a testigos, análisis de cámaras y un estudio del sitio del suceso. En la declaración del propio médico, este "corroboró los hechos manifestados por la víctima", lo que permitió a la fiscalía solicitar la orden de detención que fue materializada por los detectives.

La fiscal Mónica Cánepa señaló que, a juicio del ente persecutor, los actos del imputado "fueron más allá de lo que implica una atención médica". En virtud de la gravedad del delito y los antecedentes reunidos, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado. Se fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.

