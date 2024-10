Mazazo a Valparaíso: Contraloría devela las millonarias deudas y el desastroso manejo al interior de la Corporación Municipal

Determinar la situación financiera de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) entre 2019 y 2022; comprobar la existencia de deudas impagas con instituciones previsionales, de salud y proveedores; y verificar el pago de intereses y multas por atraso en el pago de cotizaciones previsionales. Estos son los objetivos fijados por la auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso en la entidad, cuyos resultados se dieron a conocer a través de un lapidario informe.

La investigación vino de la mano de una solicitud expresada por el diputado Andrés Celis, quien se acercó a la entidad que fiscaliza a los órganos del Estados pidiendo una auditoría al nivel de endeudamiento presentado por la Cormuval y un examen de cuentas a los pasivos de la misma, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

MILLONARIAS MULTAS E INTERESES

En una de las primeras conclusiones a las que arriba el informe de la Contraloría Regional, al cual accedió Puranoticia.cl, revela que se comprobó que la Corporación Municipal de Valparaíso pagó más de 413 millones de pesos ($413.307.558) en intereses y multas por cotizaciones previsionales de sus trabajadores pagadas fuera de plazo, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2023.

Según estableció el órgano contralor en el documento, esta situación "representa un daño o pérdida de recursos públicos para esa entidad comunal", motivo por el que se le ordenó a la Corporación Municipal de Valparaíso, junto al presidente de su directorio, que "adopten las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la obligación de pago oportuno de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores".

Sin perjuicio de aquello, la Controlaría de Valparaíso procederá a formular el reparo pertinente, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley 10.336.

También se advirtió que al 31 de diciembre de 2023, registraba obligaciones pendientes de pago a proveedores por más de 3.700 millones de pesos ($3.710.830.337), correspondientes a 8.249 facturas, de las cuales 4.488, por 1.771 millones de pesos ($1.771.357.732), a esa fecha tienen un atraso de al menos 365 días.

Frente a esto, se le ordenó a la Cormuval que debe aplicar el plan de trabajo comprometido, cuyo estado de avance deberá ser informado en 60 días hábiles.

NÚMEROS ROJOS EN LA CORMUVAL

El informe también detalla que la Corporación Municipal de Valparaíso cuenta con un patrimonio y resultados del ejercicio negativos desde 2019 al 2023; a su vez, presenta índices de liquidez que demuestran que no puede hacer frente a la totalidad de compromisos a corto plazo; sus pasivos corrientes no logran ser cubierto con el activo corriente; el total de pasivos es mayor al total de activos generando un indicador de 5,31 de endeudamiento para el año 2023, como también un riesgo de insolvencia de un 0,19, y un apalancamiento financiero de -1,23 al mismo periodo, reflejando un patrimonio que es negativo, no logrando cubrir los pasivos de la entidad.

Por tal motivo, se les ordenó a la Cormuval que debe adoptar las medidas para que la ejecución de sus gastos se encuentren acorde a sus ingresos, teniendo presente la buena administración de los recursos públicos.

En otra de las conclusiones se advierte que Cormuval desconoce el detalle del saldo de apertura de la cuenta contable «Documentos Caducos», de 2023, por casi 253 millones de pesos ($252.957.937), por lo que tendrán que aportar dicho detalle. De igual forma, se verificó que la entidad porteña mantiene una deuda distinta de la informada por 22 proveedores, según la circularización de saldo efectuada por Contraoría, por lo que tendrán que efectuar las gestiones correspondientes para afinar el monto real adeudado y, en caso de proceder, tomar medidas para pagar el monto.

Además, se detectó que mantienen una deuda con la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) por más de 182 millones de pesos ($182.371.558), que data del año 2014, por lo que ahora tendrán que acreditar la suscripción del convenio de pago con dicha entidad, indicado en su respuesta, y concretar los respectivos ajustes contables de dicho saldo por pagar.

La auditoría comprobó que la Corporación Municipal no realizó los ajustes contables para registrar los nuevos valores convenidos con el Instituto de Previsión Social (IPS), toda vez que, al 31 de diciembre de 2023, tiene contabilizada la deuda nominal en la cuenta contable «Cuentas por pagar IPS», por casi 816 millones de pesos ($815.869.201), y los intereses, reajustes y multas, en la cuenta «Provisiones por deuda previsional», por 84 mil millones ($84.171.345.771). Por este punto, deberán efectuar la regularización informada y comunicarla dentro de los próximos 60 días.

DEUDAS Y MÁS DEUDAS

Continuando con los resultados del informe de la Contraloría, éste señala que se advirtió que la Cormuval presenta, al 31 de diciembre de 2023, una deuda nominal de $2.179.917.284 y $548.285.574, por concepto de cotizaciones de salud y previsionales, respectivamente, correspondiendo que se adopten todas las medidas que estén a su alcance para gestionar el pago de estas considerables deudas.

Además, se verificó que el saldo circularizado con las entidades de salud difiere de los registros contables mantenidos por la Corporación Municipal de Valparaíso, debiendo concretar los procesos de renegociación que informa y, también, determinar correctamente lo adeudado a tales entidades de salud.

Casi al concluir el informe, se indica que se constató que la Cormuval no ha provisionado en su contabilidad los 111 litigios judiciales que pudieran derivar en pérdidas, ante la eventualidad que se condene a pagar el total de lo demandado. Por ello, deberán acreditar lo comprometido en su respuesta, en orden a implementar una mesa de trabajo con la Dirección de Administración y Finanzas, y la Unidad de Asesoría Jurídica, para la regularización de dicha situación.

Finalmente, se advirtió que la Corporación Municipal de Valparaíso incurrió en gastos ajenos a los fines institucionales, por más de 7 millones de pesos ($7.549.645), por lo que la Contraloría les ordenó proporcionar los antecedentes suficientes que justifiquen que tales desembolsos se ajustaron a sus objetivos estatutarios y que responden a compromisos establecidos en los contratos colectivos suscritos con el Sindicato de la Administración Central de la Cormuval.

"DEBEN RENDIR CUENTAS"

Tras conocer los detalles del informe elaborado por la Contraloría Regional de Valparaíso, el diputado Andrés Celis lamentó la serie de irregularidades financieras detectadas al interior de la Corporación Municipal y lanzó duras críticas a la administración de la entidad, calificando su gestión como "caótica e irresponsable", y responsabilizando a sus administradores por el mal manejo de los recursos.

"Este informe es la confirmación de lo que hemos venido denunciando: la gestión de la Corporación Municipal de Valparaíso es un completo desastre. La negligencia no sólo tiene costos millonarios, sino que afecta directamente a los trabajadores y a la comuna entera", comentó el parlamentario RN por el Distrito 7.

A ello sumó que "en una ciudad con tantas necesidades, es inadmisible que se pierdan más de $413 millones por una mala administración", agregando que "si bien, es histórico que la Cormuval ha tenido malos administradores, este periodo de Sharp sólo vino a profundizar una crisis; mucho de manos limpias y poca gestión".

Respecto a las deudas con proveedores, Celis sostuvo que "cuando estamos hablando de más de $3.710 millones adeudados, queda claro que estamos frente a un manejo financiero absolutamente descontrolado. No puede haber excusas para esto".

En cuanto a la deuda de $2.179 millones en cotizaciones de salud, comentó que "no sólo estamos hablando de dinero, estamos hablando de la calidad de vida de las personas que dependen de estos pagos para su atención médica".

El legislador de Chile Vamos también se refirió a las serias irregularidades en los controles internos de la Cormuval, donde cuatro personas están autorizadas para firmar y realizar giros de dinero, sin los mecanismos adecuados de supervisión. Esta falta de control –según afirmó– ha permitido el mal uso de fondos públicos, aumentando la desconfianza en la gestión financiera de Corporación Municipal.

"Cada nueva revisión muestra más irregularidades. La falta de control es escandalosa y debe corregirse de inmediato", sostuvo, para finalizar diciendo que "los que administran tan mal los recursos públicos deben rendir cuentas. No podemos permitir que esta ineficiencia siga pasando sin consecuencias".

LA RESPUESTA DE LA CORMUVAL

Tras conocer los detalles del informe, el secretario general de la Corporación Municipal de Valparaíso, Eduardo Riquelme, sostuvo que “este informe tiene varias aristas, sin embargo, el reconocimiento del convenio con IPS y de la deuda previsional, sin duda es una buena noticia para la comuna, ya que se ratifica el avance en subsanar uno de los mayores pasivos de la institución”.

Asimismo, indicó que “de los $7 mil millones que efectivamente se deben pagar, este año lograremos saldar aproximadamente un 74% de avance. Por tanto, es una señal de que en una institución que fue muy mal administrada desde 1990, la hemos logrado encausar a un camino de soluciones concretas financieramente”.

Respecto al pago de $413 millones por concepto de intereses y multas por cotizaciones previsionales de sus trabajadores pagadas fuera de plazo, la Cormuval aseguró que de este monto, más de un 80% corresponde a intereses correspondientes al periodo 2011-2016. Mientras que otro importante porcentaje, se debe al retraso en la aprobación de los recursos por parte de los concejales en el año 2020, según dijeron.

Sobre este ítem, Eduardo Riquelme explicó que “estamos pagando las irresponsabilidades de gestiones anteriores. Esto no es nuevo, y el informe Contraloría lo ratifica en el ítem relativo al pago tardío de cotizaciones, principalmente entre 2011 y 2016, y los resultados quedan expuestos ahora”.

Acerca de la deuda que mantiene la institución con proveedores, la directora de Finanzas de la Cormuval, Romina Castro, explicó que “este monto detectado por Contraloría, que supera los $3.700 millones, a la fecha ya ha sido reducido en un 38%, es decir, la institución ha avanzado de acuerdo a su capacidad financiera y plan de pago con proveedores, con un desembolso cercano a los $1.400 millones”.

Por último, el secretario general de la Corporación, Eduardo Riquelme, dijo que “los informes de la Contraloría se acatan. Lo hemos hecho siempre y avanzaremos en todas las medidas correctivas que se indiquen, porque permiten continuar mejorando la gestión y el uso responsable de los recursos que tiene la institución”.

PURANOTICIA