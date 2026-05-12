Masiva riña en liceo de Talcahuano deja docentes heridos y más de una decena de estudiantes detenidos

Una masiva pelea entre estudiantes se registró la mañana de este martes en el liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío.

Durante el primer recreo y a propósito de un partido de fútbol, varios escolares de cuarto medio iniciaron una riña.



Según indicó Carabineros, "el partido no terminó de buena manera e intentaron resolverlo con un popular juego llamado 'Que no caiga, que no toque el suelo'".

Y cuando a alguien se le cayó la pelota, empezó la disputa con golpes de puño. Inspectores y paradocentes trataron de separarlos, y algunos resultaron heridos.



El balance entregado a través del parte policial arrojó un saldo de dos docentes y cinco paradocentes heridos. En cuanto a las aprehensiones, las fuerzas de orden confirmaron la detención de tres estudiantes de 18 años, 10 jóvenes de 17 y una mujer de 18.

Todos los involucrados fueron derivados a un centro asistencial para la respectiva constatación de lesiones, las cuales fueron catalogadas preliminarmente como de carácter leve.

A raíz de la emergencia, la comunidad educativa fue notificada mediante un documento oficial firmado por el rector del recinto, Cristián Acuña. En la misiva dirigida a los apoderados, la autoridad académica explicó que "durante el primer recreo de esta jornada, un grupo importante de estudiantes de cuarto medio participó de una pelea masiva".

Sobre las medidas adoptadas, el directivo precisó: "Frente a esta situación, el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile".

Asimismo, el comunicado institucional abordó la situación de los trabajadores afectados, señalando que "lamentamos informar que algunos funcionarios del establecimiento también resultaron lesionados al intentar intervenir y resguardar la integridad física de los estudiantes involucrados".

A nivel gubernamental, la seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, condenó tajantemente el episodio de violencia y confirmó el ingreso de una denuncia por oficio. Al respecto, la autoridad regional enfatizó que "Este tipo de situaciones son inaceptables y no tienen cabida en ningún espacio educativo. Una vez que tomamos conocimiento de estos hechos, nos comunicamos inmediatamente con el director del establecimiento, quien nos informó que, efectivamente, estos hechos habían ocurrido".

Finalmente, detalló los pasos a seguir por parte de las entidades fiscalizadoras: "Nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, que ya ingresó una denuncia por oficio. Ellos comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional, y desde allí vamos a tener un monitoreo constante".

PURANOTICIA