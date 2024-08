Más de 70 microchip fueron implantados a mascotas en sendos operativos en Quillota

Con el fin de seguir expandiendo el Centro Veterinario Municipal de Quillota, el equipo médico está realizando operativos en terreno, implantando microchip para aumentar la identificación de mascotas en la comuna, y además entregando información sobre el programa municipal de Bienestar Animal.

Entre el operativo del cerro Mayaca, realizado en coordinación con el programa «Quiero mi barrio»; y el de la Plaza de Armas, sumaron más de 70 microchips implantados, 50 posturas de vacuna antirrábica y alrededor de 100 consultas efectuadas.

El médico veterinario municipal, Camilo Arancibia, comentó que “la recepción ha sido bastante buena, vamos a seguir haciendo estos operativos, vamos a ir a las distintas juntas de vecinos para llevar este servicio lo más cercano posible, así que estén atentos a las redes sociales”.

Desde la comunidad, se mostró una excelente recepción y normal desarrollo de las actividades. Así lo indicó Marcela Galleguillos comentando que “me gustan estas iniciativas de parte de la municipalidad, porque la verdad es un poco engorroso de cuando se pone microchip de forma particular y esto ayuda mucho a que sea muy expedito, y las niñas súper bien, súper amorosas, me voy feliz”.

Mientras que Pedro Socorro manifestó que “me parece súper chévere para los perritos, en mi caso es importante porque cuando me toca viajar siempre me piden el microchip y no sabía cómo hacerlo, pues salió la publicidad por internet en la municipalidad, así que de verdad todo está súper bien”.

En este sentido, Camilo Arancibia dio las “gracias por venir, por la paciencia y poder traer a sus mascotas con sus debidas manejo de seguridad, es decir con su arnés o cajita de transporte, así que nos vamos súper contentos porque la actividad resultó mucho mejor de lo que esperábamos y nos vemos en otra oportunidad”.

PRÓXIMO OPERATIVO: SAN PEDRO

El jueves 29 de agosto el operativo se traslada hacia la localidad de San Pedro de Putupur. Se estará haciendo la implantación de microchip a las mascotasdesde las 10:30 a 13:00 horas en la Delegación ubicada en calle Luis Alberto 40.

Invitamos a toda la comunidad a asistir al operativo, y también a resolver sus dudas o consultas sobre los servicios del Centro Veterinario Municipal.

Para acceder a los servicios en el Centro Veterinario Municipal, deben inscribirse en el programa de Bienestar Animal, con los siguientes documentos: fotocopia del carnet de identidad y el Registro Social de Hogares actualizado.

Eso lo puede enviar por correo electrónico a [email protected] o bien llevarlos presencialmente a Freire 609, esquina Esmeralda de lunes a viernes de 8:30 a 14:00, por la tarde desde las 15:00 a 17:e0 y los viernes hasta las 16:30.

