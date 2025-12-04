Más de 70 años de cárcel a banda detenida con más de 2 toneladas de marihuana en Antofagasta

Penas que superan los 70 años de presidio logró la Fiscalía de Calama para ocho integrantes de una organización criminal detenida en diciembre de 2024 con más de 2 toneladas de marihuana, además de armamento y municiones.

El grupo, integrado por siete ciudadanos colombianos y un menor de edad chileno, fue capturado por el OS7 de Carabineros, como resultado de acciones policiales que se extendieron por tres días y que se desarrollaron en la comuna de Antofagasta y sus alrededores, todas ellas, bajo dirección del Ministerio Público.

Según se expuso durante el juicio, información obtenida por el equipo investigador permitió conocer anticipadamente que la organización realizaba coordinaciones para transportar un importante cargamento de drogas a la Región Metropolitana en vehículos que, a su vez, eran cargados en camiones de alto tonelaje que hacían viajes de retorno a la zona central.

Con estos estos antecedentes, el 23 de diciembre de 2024 Carabineros concurrió hasta una zona de carga ubicada en el Km. 1.364 de la ruta 5 Norte, donde detuvo a parte de la banda justo en momentos que se aprestaba a subir a la rampla de un camión, un minibús cargado con 824 kilos de marihuana.

Las diligencias continuaron los días posteriores con el allanamiento de diversos inmuebles y predios de Antofagasta y la detección de otros dos vehículos con 571 y 617 kilos de droga, los cuales iban a ser transportados a la capital con el mismo modus operandi, diligencias donde se captura al resto del grupo.

Durante el procedimiento, además se recuperan cuatro armas de fuego, cargadores, gran cantidad de municiones, dinero y otras especies.

CONDENA

Tras conocer la prueba presentada por la Fiscalía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a los acusados S.D.I.P., J.M., W.A.P.A., H.F.B.G. y J.J.G.O., a penas que oscilan entre 15 y 3 años y 1 día de presidio efectivo por tráfico de drogas, mientras que a J.F.W.R., le impuso la pena de 3 tres años de libertad vigilada intensiva por el mismo delito.

Igualmente, el acusado G.A.G.R. fue condenado a las penas de 5 años y 1 día por tráfico de drogas; 3 años y 1 día por tenencia de arma de fuego prohibida; 3 años y 1 día por porte ilegal de arma de fuego; 541 días por tenencia ilegal de municiones; y 541 días por conducir vehículo con placa patente correspondiente a otro automóvil.

En tanto, el menor de iniciales F.I.G.V. fue condenado a 5 años y 1 día de internación en régimen semicerrado, por tráfico de drogas y receptación.

La sentencia además establece para los condenados inhabilidades diversas y multas que en total superan las 800 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a más de 53 millones de pesos.

TRABAJO

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo que el grupo se había especializado en el envío de drogas a la capital utilizando camiones de transporte que hacían el viaje de retorno a Santiago.

“Es un modus operandi que ya habíamos visto, pero que no deja de ser novedoso. La droga se carga en un vehículo, a veces en un doble fondo, y luego se contrata el flete de un camión para trasladar dicho vehículo a la zona central, donde es recogido por los destinatarios de la droga para su distribución y venta”, explicó el persecutor.

Castro Bekios destacó el trabajo desarrollado en este caso por la Fiscalía de Calama y OS7 de Carabineros, que permitió detectar a la organización, conocer sus planes y detener a sus integrantes en una serie de diligencias realizadas en Antofagasta y zonas cercanas.

“Esta condena es el corolario del trabajo que realizamos como Fiscalía y que no finaliza con la incautación de la droga, sino que continúa luego con la recopilación de pruebas, trabajo de análisis y pericias técnicas y científicas que, en definitiva, nos permiten llevar a los detenidos a un juicio oral, buscando para todos ellos las penas que en derecho corresponden atendida la gravedad de los delitos”, añadió.

PURANOTICIA