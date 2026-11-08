Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Más de $3.000 millones fueron sustraídos desde banco en Concepción: sujetos habrían ingresado a través de un forado

Más de $3.000 millones fueron sustraídos desde banco en Concepción: sujetos habrían ingresado a través de un forado

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Al menos serían cinco las personas que realizaron el cuantioso atraco, de acuerdo a lo señalado por el fiscal Mario Elgueta, quienes habrían ingresado a las bóvedas del recinto bancario ubicado específicamente en la intersección de avenida O'Higgins con calle Lincoyán a través de un forado.

Más de $3.000 millones fueron sustraídos desde banco en Concepción: sujetos habrían ingresado a través de un forado
Domingo 8 de noviembre de 2026 11:08
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un millonario robo afecto durante la madrugada de este domingo a una sucursal del Banco BCI en el centro de Concepción, región del Bío Bío, donde la cifra sustraída de forma preliminar es de, al menos, 3.000 mil millones de pesos.

Al menos serían cinco las personas que realizaron el cuantioso robo, de acuerdo a lo señalado por el fiscal Mario Elgueta, quienes habrían ingresado a las bóvedas del recinto bancario ubicado específicamente en la intersección de avenida O'Higgins con calle Lincoyán a través de un forado.

“Es un botín bastante cuantioso. Lo estamos situando aproximadamente en 3.000 millones de pesos inicialmente, pero es una cifra que por cierto puede ir variando a partir del arqueo que tiene que hacer el banco y los peritos que están trabajando en el sitio de suceso”, indicó el ente persecutor. 

Además, Elgueta, aseguró que se está investigando “desde cuándo iniciaron los trabajos para acceder a las bóvedas centrales de este banco”.

PURANOTICIA