Un análisis genético permitió dar un giro a la investigación por la desaparición de Pablo Andrés Hurtado Recabarren, hombre de 39 años cuyo paradero era desconocido desde 2022 en la provincia de Osorno, Región de Los Lagos.

La Fiscalía confirmó que las osamentas encontradas durante 2025 en el sector Río Tijeral, en las inmediaciones de la ruta internacional Puyehue, corresponden al hombre que era buscado desde hace más de cuatro años.

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que la identificación fue posible gracias a los peritajes realizados por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, cuyos resultados permitieron notificar oficialmente a la familia.

Como parte de las próximas diligencias, los restos serán trasladados hasta las dependencias del SML en Santiago, donde serán sometidos a análisis especializados para establecer la causa y las circunstancias del fallecimiento.

LOS ANTECEDENTES DE LA DESAPARICIÓN

La investigación se remonta a 2022, cuando Hurtado Recabarren salió de su domicilio en el sector de Tijeral con dirección a la vivienda de un amigo. Desde entonces, sus familiares y cercanos no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Las primeras diligencias fueron desarrolladas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos funcionarios realizaron entrevistas a su círculo cercano y efectuaron rastreos en distintos puntos del sector, sin lograr localizarlo.

Durante las labores de búsqueda fueron encontradas algunas de sus pertenencias, entre ellas sus zapatillas y un teléfono celular. Este último fue hallado sobre la rueda de un camión abandonado en las inmediaciones.

Si bien la identificación de las osamentas permitió esclarecer el paradero del hombre, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar cómo ocurrió su muerte y si esta corresponde a un hecho constitutivo de delito.

PURANOTICIA