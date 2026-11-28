Tres detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) resultaron lesionados tras ser atacados por un grupo de personas en las inmediaciones de la Zona Franca de Iquique (Zofri), en un incidente que se habría originado luego de que los funcionarios fueran confundidos con delincuentes.

Los policías se encontraban desarrollando diligencias investigativas vinculadas a una serie de robos registrados en el sector, cuando fueron abordados por un grupo de personas de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con lo informado por el prefecto José Contreras, jefe de la PDI de Tarapacá, los involucrados habrían desconfiado del vehículo polarizado en que se movilizaban los detectives, cuyos desplazamientos consideraron sospechosos.

La situación escaló hasta convertirse en una agresión contra los funcionarios. Ante ello, personal de seguridad de la Zofri tuvo que intervenir para prestarles auxilio.

Durante el ataque, además, los agresores habrían intentado arrebatarle el arma de servicio a uno de los policías.

El procedimiento terminó con tres detectives lesionados y tres personas detenidas. Las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho continúan en desarrollo.

PURANOTICIA