Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la región de La Araucanía durante este año

Durante el transcurso de este año, la región de La Araucanía ha registrado la incautación de más de 181 kilos de sustancias ilícitas por parte de efectivos de Carabineros.

El golpe más reciente al narcotráfico tuvo lugar en la zona norte de Temuco, operativo en el cual personal especializado del OS-7 logró la captura de dos individuos que ocultaban 6 kilos 390 gramos de marihuana elaborada.

Respecto a los aprehendidos en este último procedimiento, se informó que uno de ellos corresponde a un ciudadano de nacionalidad venezolana que permanece en situación migratoria irregular dentro del país. El imputado, quien ya contaba con antecedentes penales previos por tráfico de drogas, fue formalizado ante la justicia y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

A este hecho se suma una diligencia policial efectuada durante el pasado fin de semana, momento en que uniformados arrestaron a un hombre acusado por los delitos de conducción temeraria y tráfico de drogas. En dicha intervención, las autoridades descubrieron 12 kilos de cocaína que el conductor mantenía estratégicamente ocultos al interior de la rueda de repuesto de su vehículo.

Al analizar estos resultados, el jefe de la Zona de Carabineros “Araucanía”, general Miguel Herrera, valoró el despliegue policial y destacó que "la cifra de 181 kilos de drogas decomisadas en lo que va del año 2026 es un trabajo que ha desarrollado en gran parte el OS-7 así como unidades territoriales y obedece a un trabajo coordinado con el Ministerio Público".

En la misma línea, el alto oficial profundizó en las estrategias utilizadas para superar los registros previos. "En comparación al año pasado, llevamos una mayor cantidad de drogas decomisada, esto habla del trabajo de la Sección OS-7 con canes detectores de droga los que están completamente operativos y controles vehiculares que se están realizando en la ruta 5 Sur, principal carretera para el tráfico de sustancias ilícitas", precisó Herrera.

Desde el ámbito gubernamental, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, aseguró que se mantienen atentos al fenómeno del tráfico de drogas en todas sus formas. La autoridad regional hizo especial hincapié en que están monitoreando permanentemente para detectar transacciones ilícitas, sobre todo aquellas que operan "bajo la modalidad de delivery previo contacto por redes sociales".

(Imagen: Carabineros)

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