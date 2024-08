María José Hoffmann asegura que está "enfocada en ganar" y critica a Rodrigo Mundaca: "Ha sido un muy mal Gobernador"

Diversos tópicos políticos, tanto a nivel de partido como de candidata, fueron los abordados por María José Hoffmann en entrevista con Puranoticia TV, instancia donde la abanderada de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso repasó lo que han sido sus convulsionados días como tal, pero también lo que tiene que ver con aspectos que complican a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido en el que milita y donde cumplió labores de secretaria general e integrante del comité electoral.

En ese sentido, y más allá del convencimiento que dice tener para poder liderar a la Quinta Región desde la Gobernación, la ex Diputada de la República se hizo cargo de una serie de cuestionamientos que ha recibido en el cargo –algunos incluso provenientes desde su mismo sector, en lo que se conoce como "fuego amigo"– y que dicen relación con esta idea de que estaría usando esta elección como un trampolín para la que verdaderamente le quitaría el sueño: el ser Senadora por Valparaíso.

Y es que junto con revelar los ejes más importantes de lo que será su campaña, y posteriormente su eventual gestión como Gobernadora Regional, «Pepa» –como la llaman sus amigos y cercanos– también abordó temas más polémicos de la coyuntura política nacional, como la condena a seis años de cárcel de Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya, quien presentó su renuncia a la presidencia de la UDI a raíz del caso de abuso sexual reiterado contra menores de edad; o también lo que tiene que ver con el denominado caso «Audios», donde se formaliza al abogado Luis Hermosilla, cercano a la UDI y, principalmente a uno de sus líderes, como lo es el Andrés Chadwick.

NO DESCARTA COMPETIR POR EL SENADO

No son pocos los que han dicho públicamente que María José Hoffmann no está verdaderamente interesada en ser Gobernadora de Valparaíso, sino que su idea sería reunir un caudal importante de votos, posicionar su nombre entre la ciudadanía y mantenerse vigente para que en la Elección Parlamentaria de 2025 la elijan como Senadora de la República, en representación de la Quinta Región.

Consultada al respecto, «Pepa» Hoffmann dijo que "es una posibilidad" competir por el Senado, aunque aseguró que "no estoy pensando en eso, estoy enfocada en ganar esta elección de Gobernadora y creo que tengo muchas posibilidades". La militante de la tienda gremialista agregó que "quiero gobernar los destinos de esta región. Vengo con energía, tengo fuerza, tengo carácter y voy a ganar".

También reconoció en la entrevista con Puranoticia TV que "es razonable" que en un futuro las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores no coincida en años consecutivos con la parlamentaria, aunque advirtió que "yo creo que al final son miradas que son muy reduccionistas, porque una persona con un capital político y que pierde por poco una elección, no puede despilfarrarlo".

No obstante, Hoffmann volvió a reiterar que "quiero ser clara que mi objetivo es ganar como Gobernadora. Lo que venga después, si me voy a trabajar con Evelyn Matthei o si soy candidata al Parlamento, esa es otra definición. Estoy 100% concentrada".

SUS EJES DE CAMPAÑA

En cuanto a los motivos para competir por la Gobernación de Valparaíso, explicó que "esta es mi región" y, aunque no viva 100% del tiempo en ella, dijo que "yo representé 12 años a esta región como parlamentaria. Yo soy de San Antonio, de una parte chiquitita de la región". Lo segundo que la motivó a tomar este desafío fue porque "estando en el comité electoral de Chile Vamos vi que teníamos buenos candidatos, pero no con tan buen rendimiento electoral, por lo tanto se presenta esta posibilidad".

Es así como comenzó a abordar los principales ejes que tendrá su campaña y su eventual gestión al mando del primer puesto regional, donde la seguridad pública asoma como el más importante de todos. En busca de este propósito, viajó a Buenos Aires para conocer el modelo de cámaras de televigilancia que tiene la capital argentina, y el cual reconoció que le gustaría replicar en la región de Valparaíso. ¿Pero será posible?

"La gracia fue la decisión política y el sistema integrado. Allá existe un sólo número de emergencias, ya sea por incendio o por víctimas de la delincuencia. Todo funciona coordinado y perfecto; entonces, ¿cómo no se va a poder hacer? A mí me encantaría tener un sistema integrado regional. Eso hoy las atribuciones que me da la ley (como Gobernadora) no me lo permite, porque sólo se lo da a las municipalidades, pero si soy electa voy a reunir a los 16 gobernadores de Chile para impulsar cambios y transferencias de facultades para los gobernadores", sostuvo la candidata.

En materia de transportes comentó que esta área "también se ve afectada por la seguridad", recordando los episodios de piedrazos y violencia contra pasajeros y conductores en la locomoción pública. Pero más allá de eso, planteó que "nada de lo que se haga resultará efectivo "si no tenemos vías reversibles en calles que tendremos que estudiar, además de vías exclusivas. Al final, en el tema de la conectividad, está bien que andemos en una mejor micro, pero si vamos a enfrentar los mismos hoyos y los mismos tacos, la verdad es que es bien poco efectivo".

Respecto a la cesantía que tiene la región de Valparaíso, cuyo último indicador la cifra en 8,7%, María José Hoffmann señaló que "soy una mujer de derecha que no teme poder generar asociatividad con el sector privado, y no le haré el quite ni a los medianos ni a los grandes empresarios, a quienes les daré garantías para que inviertan en la región". También explicó que "acá ha existido una barrera ideológica de creer que el emprendimiento es algo negativo. Lo primero es que tengo una visión distina al gobernador Mundaca, creo en la libertad y voy a desatar la libertad en la región, dando garantías a todos, de que podrán emprender y desarrollar sus proyectos inmobiliarios, porque en la región no se está construyendo prácticamente nada".

Frente a otros temas, en materia hídrica propuso que "más que un gran embalse, creo mejor avanzar en microembalses, que son más rápidos, más fáciles y baratos". Sobre proyectos de plantas desalinizadoras adelantó que "en Israel existen modelos de desarrollo en temas de desaladoras y espero hacer alianzas con ellos". Y acerca de proyectos ferroviarios, expuso que "creo que es muy necesario un tren directo a Valparaíso y un tren de carga de Melipilla a San Antonio por la carga del puerto".

CRÍTICAS AL FRENTE AMPLIO Y A MUNDACA

Entrando a la arena política local, María José Hoffmann abordó la tendencia que tuvo la región de Valparaíso en la Elección Municipal de 2021 donde muchas de las alcaldías quedaron en manos del Frente Amplio (FA). Al respecto señaló que "me es más fácil reconocer buenos alcaldes en el Socialismo Democrático, como por ejemplo Mauricio Viñambres en Quilpué. Pero la verdad es que en las gestiones que he visto del FA en la región, me cuesta. Cuando veo el Presupuesto de la región para mirar las cosas positivas, me cuesta ver buenas gestiones del Frente Amplio en la región".

Uno de los fenómenos más fuertes que tuvo la región, y aunque ya no pertenezca precisamente al Frente Amplio, es el de Jorge Sharp, electo con el 57% de los votos en Valparaíso. Sobre la fuerza que tiene el sharpismo en la Ciudad Puerto, «Pepa» reflexionó diciendo que "tiene que ver con una ola del octubrismo del 18 de octubre, que arrasó en nuestra región", y agregó que "la votación de Jorge Sharp tiene que ver con eso del octubrismo que dejó a muchas autoridades sin experiencia política en cargos que hoy, espero que el péndulo venga hacia el otro lado y que tengamos la capacidad de derrotar a los malos gobiernos del Frente Amplio".

Respecto a lo que propone Chile Vamos para batir al "octubrismo", la candidata a Gobernadora aseguró que "tenemos muchos candidatos: Iván Poduje no es de Chile Vamos, pero lo estamos apoyando; Tenemos buenos candidatos en Valparaíso. Tenemos a Pablo Rojas en Concón, que es un tremendo líder. Carolina Corti es una gran ex Gobernadora y va a ser Alcaldesa en Quilpué, tenemos a Luciano Valenzuela en Limache; a Lily Silva en Cartagena; a Marco Antonio González en Algarrobo. Hay liderazgos y recambio. Uno siempre puede esperar más, pero además hay una muy buena candidata a Gobernadora que empujará para que todos ellos puedan ganar".

Luego, enfocó su mensaje en remarcar sus diferencias con el gobernador Rodrigo Mundaca, de quien expresó que "yo no tengo diferencias profundas con mis compañeros de oposición (Francesco Venezian, de Republicanos; y Manuel Millones, del Partido Social Cristiano), así que no me voy a enfrascar en remarcar nuestras diferencias, eso lo verá la gente. Pero mi adversario (...) creo que ha sido un muy mal Gobernador, creo que no ha liderado bien la región, creo que no ha golpeado la mesa en su Gobierno con la fuerza que debería, creo que no cumplió con el tema del agua y otros temas, creo que la región no tiene un plan estratégico",

POLÉMICAS DE LA UDI

Una de las últimas grandes polémicas que involucran de una u otra manera a la UDI, fue la que protagonizó el senador y ex presidente de la tienda, Javier Macaya, cuyo padre, Eduardo Macaya, fue condenado a seis años de presidio efectivo como autor del delito de abuso sexual reiterado contra dos víctimas menores de edad. Acerca del inicio de este bullado caso recordó que "fui de las primeras personas que lo supo. Estaba almorzando en el Porto Fino cuando me llamó (Javier Macaya) y me contó en mayo del año pasado lo que estaba psaando a nivel familiar y que viéramos bien cómo manejábamos esto debido a las consecuencias políticas que podría tener".

"Creo que lo manejó muy bien, hasta la entrevista con Canal 13, donde luego reconoce su error y da un paso al lado. Son situaciones difíciles porque son temas muy duros. Para nosotros era muy importante que nunca se confundiera el respeto a su persona y a la defensa irrestricta que debemos tener a las víctimas de abusos sexuales. Por lo tanto, cuando nos salimos de esta línea, él toma esa decisión y a mí me toca asumir porque no puede caber ninguna duda del respaldo a las víctimas".

"Entonces en lo humano fue difícil, y uno siempre apoya como amiga; pero en lo político, no hay ninguna duda que lo que diga la justicia es lo que debemos respetar. Y creo que así ha sido y la gente sabe distinguir porque él es hijo de su padre, no es él", agregó la secretaria general de la Unión Demócrata Independiente.

Dentro de este contexto, criticó al Gobierno al decir que "uno no puede responsabilizarlo porque el error, y Javier lo asume así... pero sí hubo un aprovechamiento político, principalmente de la ministra, en situaciones donde uno no puede hacer responsable al hijo de los actos del padre, pero políticamente la línea está zanjada".

Respecto al caso «Audios», donde un cercano a la UDI como el abogado Luis Hermosilla está siendo formalizado, instancia donde se conoció –entre otros puntos– una millonaria transferencia a Andrés Chadwick (UDI), Hoffmann indicó que "nosotros somos un partido de inspiración cristiana, que cree en la libertad, y cuando existen este tipo de casos que enlodan la marca, yo creo que la gente ha sido capaz de distinguir. Primero nos mataron a nuestro fundador en un acto terrorista donde nos dieron por muertos; después en el caso «Spiniak», con Jovino Novoa, también fue muy duro y nos dieron por muertos; y en todas las elecciones hemos superado esas barreras".

"La UDI en la elección pasada fue el segundo partido más votado con RN. Por lo tanto, son casos puntuales, pero volvemos a lo inicial: las marcas son una tarjeta de presentación, pero quien logra el contacto con el ciudadano es el candidato, marca más o marca menos. En mi caso, soy la candidata de la UDI, pero también de RN y Evópoli, y espero ser la candidata de la oposición", sentenció «Pepa».

Finalmente, acerca de la polémica expuesta en entrevista con Puranoticia TV por parte del también candidato a Gobernador Regional, Manuel Millones, quien acusó que desde la campaña de Hoffmann le ofrecieron dinero para que bajara su candidatura, señaló que "nosotros quisimos siempre tratar de llevar un candidato único, porque creíamos que era lo más razonable, pero no he tenido conversaciones con él". Sobre los ofrecimientos puntuales, afirmó que "eso es algo que él tiene que hacerse cargo. Yo al menos no".

