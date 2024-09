María Carolina Corti y sus dos gobernadores: Candidata RN a la Alcaldía de Quilpué hace campaña con Hoffmann y Venezian

Sorpresa ha causado la campaña que ha estado llevando a cabo la candidata a la Alcaldía de Quilpué, María Carolina Corti, militante de Renovación Nacional (RN) que se ha visto en videos y publicaciones en redes sociales junto a Francesco Venezian, candidato del Partido Republicano a la Gobernación Regional de Valparaíso.

Esto, considerando que Chile Vamos (coalición a la que pertenece RN) tiene a su propia candidata, la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, con quien incluso viajó hace algunas semanas a Buenos Aires a observar cómo funciona el sistema de cámaras de seguridad en la capital argentina.

"Durante poco menos de 24 horas estuve en la capital trasandina para conocer en terreno y desde cerca el sistema de seguridad pública que ha logrado bajar en más de un 50% los delitos. Son 15 mil las cámaras instaladas en 4 mil puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires", indicó Corti, agregando que viajó con un "tremendo equipo: Pepa Hoffmann, Karla Rubilar, Francisco Orrego, Carol Bown y Pablo Rojas".

Pero eso no es todo, pues la candidata de RN a la Alcaldía de Quilpué también suele compartir publicaciones que María José Hoffmann hace en sus redes sociales, tal como lo hizo este miércoles 4 de septiembre, cuando se cumplen dos años del triunfo del «Rechazo» en el Plebiscito Constitucional de 2022, hito que fue recordado por ambas.

Otra muestra del apoyo cruzado se dio este lunes, tras el lanzamiento de campaña de Corti en Quilpué, acto que fue celebrado por Pepa Hoffmann, quien a través de sus redes sociales señaló sobre la actividad de "mi amiga" Carolinda Corti que fue "muy emocionante que hayan asistido más de 1.000 personas queriendo que exista un cambio en Quilpué y que lo encabece Carolina. En Quilpué vamos a trabajar juntas por los temas de seguridad, conectividad, entre muchos otros. ¡Vamos con todo Caro!".

"Te pasaste el power, Caro... vai a ganar", le dijo Pepa Hoffmann en un video donde también aparece el senador Francisco Chahuán (RN), y donde luego la ex gobernadora Corti replica diciéndole que "vamos a ganar todos porque lo que hoy día queremos es hacer un mejor Chile. Definitivamente este equipo la rompe".

Pero más allá de que su apoyo debería estar con quien comparte coalición, sorpresa generó la publicación de un video en el que se le ve a María Carolina Corti haciendo campaña junto a Francesco Venezian, justamente uno de los contendores que tendrá Hoffmann en la elección de octubre por la Gobernación Regional de Valparaíso.

"Me presento: Francesco Venezian, candidato a Gobernador Regional; y la Carolina Corti, candidata a Alcaldesa de Quilpué", dice el representante del Partido Republicano en un video junto a la abanderada de Chile Vamos, con quien aparece compartiendo un volanteo por las calles de Quilpué, instancia a la que también llegaron Chiara y Antonio Barchiesi, ambos también de las filas del partido de José Antonio Kast.

Y ha sido la diputada Chiara Barchiesi quien también ha destacado a la ex Gobernadora de Marga Marga en sus redes sociales, indicando que "Carolina Corti será una gran Alcaldesa de Quilpué. El Frente Amplio le ha hecho un daño gigante a nuestros vecinos. Con Carolina Corti vamos a recuperar nuestras calles y nuestra seguridad. ¡Todo mi apoyo Carola, vamos a recuperar Quilpué!".

Para conocer su opinión frente a este eventual doble apoyo para la elección de Gobernador Regional de Valparaíso, Puranoticia.cl se contactó con la candidata a la Alcaldía de Quilpué, sin embargo, descartó referirse; primero, excusándose de que debía realizar una diligencia en un banco y, luego, que estaba "muy ocupada".

De igual forma, este medio se contactó con el presidente regional de RN en Valparaíso, el ex subsecretario Alfonso Vargas, quien también se excusó de emitir alguna declaración, ya que dijo desconocer la información. Consultado sobre la postura del partido frente a los candidatos que apoyan a otros fuera de coalición, dijo que no quería emitir pronunciamientos porque "de lo general me van a llevar a lo particular".

