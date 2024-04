Marcelo Lagos apuesta por implementación de una alerta temprana de sismos, pero advierte complejidades: ¿Valparaíso y Viña en líos?

Conocido por todos es que Chile está ubicado en una de las zonas más sísmicas del mundo, donde la placa tectónica de Nazca interacciona con la Sudamericana, ocasionando movimientos telúricos de diversa magnitud y con cierta periodicidad.

Es justamente debido a la costumbre que tenemos con los temblores, que sabemos perfectamente que estos no se pueden predecir. No obstante a esta premisa, sí se puede emitir una alerta temprana que advierta de la llegada de un sismo.

A raíz del terremoto de magnitud 7,4 en Taiwán –que hasta el cierre de esta nota ha dejado un total de nueve personas fallecidas y más de 70 heridos– se conocieron videos de la televisión local alertando de la llegada del movimiento, lo que de inmediatamente trasladó la interrogante de si se podrá aplicar este mecanismo en Chile.

Para ello, Puranoticia.cl conversó con el geógrafo Marcelo Lagos, quien además es especialista en procesos naturales extremos y su interacción con asentamientos humanos, quien enfáticamente aseguró que el sistema sí se puede implementar.

"Sí, es posible implementar en Chile los sistemas de alerta temprana que utilizan medios digitales como la televisión. Hay una normativa donde se está pasando a la norma digital de televisión, la cual tiene considerada parte de la banda para emitir ese tipo de alertas", explicó el especialista a este medio.

PROBLEMAS EN LA QUINTA REGIÓN

No obstante a que sí es posible materializar esta iniciativa, Marcelo Lagos explicó que el principal problema que tiene el país –y en especial la Quinta Región, donde los epicentros más comunes se localizan frente a la costa de Valparaíso o de San Antonio– es la cercanía que tienen los centros poblados con la fuente del sismo.

"Estamos muy cerca de donde se genera el terremoto y eso significa que el tiempo de respuesta que tenemos para manejar y gestionar una emergencia, en el contexto de un terremoto que se detone, es muy cortito", explicó el profesional.

También planteó que "quizás no va a haber tiempo suficiente para avisarles a quienes están en la zona del terremoto, pero sí –por distancia horizontal– va a haber tiempo suficiente para avisarle a quienes están un poquito más lejos, y esos sí pueden salvarse o tomar una decisión acertada porque hubo un aviso temprano".

Junto a afirmar que siempre será mejor saber al menos con 3 segundos de anticipación la llegada de un temblor, el geógrafo puso como ejemplo lo que pasa en Ciudad de México, donde los grandes terremotos ocurren a más de 200 kilómetros de distancia, lo que explica el correcto funcionamiento de la alerta temprana. "Ahí hay un tiempo razonable para que llegue el aviso y las personas se pongan a resguardo o paren ciertos procesos críticos como hospitales, metros, subterráneos, etcétera", dijo.

Pese a aquello, Lagos enfatiza a Puranoticia.cl que "esto no quiere decir que acá no se pueda hacer, porque la tecnología avanza y es un tema que está en discusión. No pongo en duda que en un mediano plazo se va a implementar en Chile".

¿CÓMO FUNCIONA?

El Centro Sismológico Nacional (CSN) explica que la alerta temprana de sismos consiste en diversos sistemas para lograr avisar a la comunidad, con algunos segundos de anticipación, la llegada de una gran sacudida producto de un terremoto. En cuanto a su principal objetivo, éste es salvar vidas y minimizar las pérdidas.

Junto a poner el acento en que la alerta temprana no predice los movimientos telúricos, explican que se trata más bien de "una carrera de velocidad entre las ondas sísmicas y los sistemas computacionales de procesamiento y comunicación".

Para lograr establecer este sistema, lo primero que se debe hacer es instalar sensores lo más cerca posible de la zona en que estos se producen.

De esta manera, cuando se genera un terremoto, las ondas que se emiten desde la zona de ruptura son detectadas por las estaciones cercanas, las que envían la información en tiempo real hasta un centro de procesamiento de datos, donde sistemas automáticos calculan el lugar de origen y la magnitud del sismo.

"Si determinan que se trata de un gran sismo, los sistemas evalúan la zona que se vería afectada y envían la información a la comunidad de ese territorio, información que debe llegar antes del arribo de las ondas secundarias, que son las que tienen mayor magnitud y potenial de provocar daño al generar una gran sacudida", afirman desde el CSN, que precisa que todo esto es en segundos... y muy difícil.

El organismo dependiente de la U. de Chile también abordó las dificultades que presenta este sistema, sobre todo en zonas costeras donde suelen producirse los sismos: "Tener una gran zona de subducción, requiere tener una gran cantidad de sensores para monitorearla, idealmente en el mar, cerca de donde se producen los principales sismos, para lograr detectar las ondas antes que estas llegan al territorio continental donde habitan las personas", explican desde Sismología.

LA DISTANCIA, OTRA DIFICULTAD

También exponen que "la distancia es una dificultad adicional, ya que el lugar donde se producen los sismos y las ciudades costeras están muy cerca, por lo que es posible que en algunas oportunidades el aviso del arribo de las ondas secundarias no alcance a llegar a tiempo a esos lugares. Es más factible alcanzar a avisar con más segundos de anticipación a las personas que viven más alejadas de la zona epicentral".

A modo de conclusión, y teniendo en cuenta que las ciudades más pobladas de la Quinta Región, como Valparaíso o Viña del Mar, no se verían tan beneficiadas con un sistema de este tipo, tal como lo afirma el geógrafo Marcelo Lagos y luego ratifica Sismología, desde el CSN rescatan que "un aviso con sólo segundos de anticipación posibilita que muchas personas logren tomar medidas para ponerse a resguardo".

(Imágenes: Centro Sismológico Nacional)

PURANOTICIA