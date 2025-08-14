La imprudencia de un turista le costó caro: termina con heridas graves por acercarse a un lobo marino en Valdivia.

Un turista extranjero de 62 años resultó con heridas graves tras ser mordido por un lobo marino en plena costanera de Valdivia. El incidente, ocurrido frente al Mercado Municipal, se produjo después de que el hombre intentara "interactuar" con el animal.

Según información de Radio Bío Bío, el hombre fue asistido por transeúntes que le aplicaron un torniquete para controlar una profunda hemorragia en su pierna, antes de que el personal del SAMU lo trasladara a un recinto asistencial.

El subjefe de la Capitanía de Puerto de Valdivia, Francisco Currieco, confirmó la gravedad de la herida y reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes, especialmente a quienes no están familiarizados con la fauna local, a mantener una distancia segura de estos animales. La autoridad marítima recalcó que "por desconocimiento, (los turistas) suelen acercarse más de lo apropiado, poniendo en riesgo su integridad física".

La presencia de lobos marinos en la costanera de Valdivia es habitual, y las autoridades han insistido en diversas ocasiones en la necesidad de observar a estos mamíferos desde una distancia prudente para evitar accidentes.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)