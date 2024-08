Manuel Millones, candidato a Gobernador de Valparaíso: "He sido primera mayoría siempre, contra toda máquina y partido"

Cuesta arriba ha sido el camino de Manuel Millones Chirino para convertirse en candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso; esto, luego que recibiera más de algún portazo de parte de sus propios aliados políticos, quienes literalmente lo subieron y lo bajaron en su aspiración de llegar a competir este domingo 27 de octubre. Pero pese a todo ello, el consejero regional (core) supo sobreponerse y no tan sólo materializar su inscripción ante el Servicio Electoral (Servel) sino que hacerlo con el apoyo de un partido.

Se trata del Partido Social Cristiano (PSC), el cual vio en la autoridad regional al hombre con el que querían competir por el máximo puesto de la zona, respetando su independencia, pero dándole el cupo para que ingresara directamente a la papeleta con el que los habitantes de la Quinta Región tendrán que dirimir si será él o sus "aliados" de la derecha y la centro derecha los que pasarán a segunda vuelta para competir, seguramente, contra el actual gobernador Rodrigo Mundaca Cabrera.

Es justamente este tormentoso camino que ha transitado en los últimos cinco años el que Manuel Millones repasó durante una extensa entrevista con Puranoticia TV, donde no tan sólo analizó su campaña a la Gobernación Regional, sino que también recordó como fue su renuncia a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido al que incluso fundó en la zona; sus roces con María José Hoffmann, la carta gremialista al mismo puesto; e incluso desclasificó inéditas conversaciones con José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y más que seguro candidato a la presidencia el año 2025.

EL «VÍA CRUCIS» DE MILLONES

Fue en octubre del año 2019 cuando el core Millones decidió renunciar a su militancia en la UDI, partido al que no sólo perteneció desde sus inicios, sino que ayudó a fundar junto a figuras como Luis Pardo, Francisco Bartolucci o Beltrán Urenda, entre otros. "Yo renuncié en octubre de 2019. De ahí tomé independencia y sigo siendo independiente. Renuncié a la UDI por las mismas circunstancias que hay hoy: el centralismo. Nosotros formamos la UDI en la región en los '90, en momentos difíciles de hacer política, recién saliendo del gobierno militar", dijo el candidato a Gobernador.

En cuanto a los motivos para dirimir a la tienda gremialista, explicó que "lo hice porque me enteré por la prensa de lo que había manifestado la directiva de la UDI, liderada en ese entonces por Jacqueline Van Rysselberghe. Yo quería ser candidato a Gobernador de Valparaíso porque ya tenía el tiempo y la experiencia para optar a ese cargo, pero me entero por la prensa, por parte de la presidenta de la UDI, de que se escogió a otra candidata para que fuera la representante de la UDI en este cargo". Cabe recordar que dicha persona era Macarena Santelices, ex militante UDI.

Fue esta decisión la que le molestó profundamente: "Me pareció una falta de respeto porque uno tiene años en el cargo, experiencia y conocimiento de la región, pero no llamaron, ni avisaron ni preguntaron. Eso ocurrió y yo quería respeto por mi historia", comentó la autoridad regional que hoy es el jefe de la bancada de los consejeros de la UDI, del Partido Republicano y de los independientes.

NUEVO DESAFÍO, NUEVA DECEPCIÓN

Ya desde su independencia en la militancia de partidos políticos, Manuel Millones fue elegido Consejero Regional por el periodo 2021-2024, no obstante, en octubre de 2023 recibe propuestas para que se presente como candidato a la Alcaldía de Viña del Mar, donde tendría que competir contra una fuerte Macarena Ripamonti. Sin embargo, para materializar esta opción, debía renunciar en ese preciso instante al Core, ya que la ley indica que estas autoridades deben dejar sus puestos un año antes de la elección en la que pretenden competir, como sucedió con Sebastián Balbontín o Severina de Gracia.

Así es como surge una conversación con José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de la cual contó por primera vez detalles: "Yo debía dejar el cargo de Core en octubre de 2023 para presentarme al cargo de Alcalde. Fui a Republicanos y a la UDI a conversar, y hablo con José Antonio Kast, a quien le pregunto si iban a llevar candidatos en Viña y a la Gobernación, y me dice que había una Alcaldesa muy empoderada –aunque después pasó lo del incendio– y me sugiere y aconseja que vaya como candidato a Gobernador. También me dice que vaya a hablar con la UDI porque debía renunciar en octubre si es que iba como Alcalde, pero si no, que me guardaba para la elección de gobernador", indicó Millones en entrevista con Puranoticia TV.

También reveló que le decían que le podía ganar a Macarena Ripamonti en Viña del Mar, aunque su verdadera aspiración siempre ha sido ser Gobernador Regional, porque "tengo el convencimiento de que el conocimiento adquirido podría plasmarlo en esta propuesta (...) Ahí Javier Macaya (presidente de la UDI por entonces) me dice que a Alcalde de Viña no porque tenían la opción de llevar a Osvaldo Urrutia, que era militante de la UDI y que tenía que privilegiar a un militante. Bueno, pasa noviembre, le escribo a José Antonio Kast, a quien le doy las gracias por el consejo que me dio y le dije que iría como Gobernador porque además pensaba que tenía el apoyo de los dos partidos (UDI y Republicanos) y por eso emprendo el vuelo".

PORTAZOS Y MÁS PORTAZOS...

Así es como en octubre de 2023 comenzó a dar declaraciones como candidato del sector a la Gobernación Regional; esto, mientras veía cómo Renovación Nacional (RN) levantaba a Luis Pardo como su carta, tras superar en la interna al core Percy Marín. De hecho, Millones cuenta que a Pardo le propuso que hicieran Primarias para competir con RN, Republicanos y la UDI y, de esa manera, llegar con candidato único.

"Pero los partidos no quisieron y ahora entiendo por qué: porque hasta el último día pueden canjear comunas o regiones, al cachipún incluso, y me parece una falta de respeto para el elector, y ya basta que nos falten el respeto a las regiones y se sigan cuoteando el país como lo han hecho", añadió el core Millones.

Ya con la opción caída de las Primarias y con Luis Pardo como el candidato de RN, Manuel Millones pensó que sería la carta de la UDI y Republicanos. No obstante, en marzo se entera que la tienda de derecha levantó a Francesco Venezian: "Le escribo a José Antonio Kast preguntando qué había ocurrido. Fue una conversación privada, pero la puedo hacer pública porque me afectaba y había cambiado de parecer el líder del Paritdo Republicano. Pero nunca me contestó, así que después sigo corriendo como candidato", comentó la carta independiente en cupo del PSC.

Y AHORA HOFFMANN...

Este verdadero «Vía Crucis» de Manuel Millones antes de convertirse en candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso incluyó otro sinsabor, esta vez con la UDI y su secretaria general: la ex diputada María José Hoffmann.

Es bajo este contexto que recuerda una anécdota: "Lo que más me incomodó fue que en Los Andes acompañé al Alcalde en su Cuenta Pública, que fue en marzo. A mi izquierda estaba sentada María José Hoffmann, con quien vamos a un cóctail, donde ella convoca a las personas a que se saquen fotos conmigo, 'el candidato a Gobernador'. Eso fue un día martes, pero el día jueves soy notificado por el presidente de la UDI que determinaron que la candidata a Gobernadora era la señora Hoffmann", dijo.

"Me parece una falta de respeto y una tomadura de pelo, y eso no se hace en política. Me parece inacetable porque uno ha estado en este cargo, pero yo soy de las personas que más se del Gobierno Regional, de las comunas y de sus problemáticas, porque he estado en el cargo y me ha tocado interlocutar con los gobiernos en el proceso de descentralización, por lo tanto tengo conocimiento político y administrativo de lo que es hacer región", aseveró con molestia.

De igual forma, profundizó su crítica hacia la secretaria general de la tienda gremialista manifestando que "cuando se instalan candidatos con objetivos de ser Senador, están usando el cargo y nunca ha sido su motivación el ser Gobernador. Entonces, busquemos personas que le interesen, ya sea de izquierda o de derecha. Y por eso me revelo porque he luchado durante muchos años".

De paso, consultado acerca de si le ofrecieron plata para bajarse de la Gobernación Regional, señaló con énfasis que "efectivamente, pero también cargos futuros, en el futuro Gobierno de la señora Matthei, jefe de campaña, cupos a Diputado; pero uno tiene dignidad y yo a esta altura de mi vida nunca lo he hecho y nunca lo haré. Cuando uno tiene estas tentaciones, uno tiene que mirar a Dios, mirar a sus hijos y faimlia, y dormir tranquilo. Y no caí en esas tentaciones porque hasta el día de hoy siguen bajando a alcaldes en distintas partes del país y me parece una falta de respeto".

DISTANCIA CON CHILE VAMOS

Tomando en cuenta que la historia se repite y que quedó demostrado una vez más que los partidos de Chile Vamos no lo quieren, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core de Valparaíso indicó que esto se debe a que "uno tiene autonomía y hay cosas que tomo por sentido común. Creo que hay veces donde uno no puede obedecer órdenes de partido, te violentan, y yo soy un tipo de convicciones, respetuoso de las normas y no estoy dispuesto a pasar los límites, y eso incomoda y nunca he obedecido órdenes de partidos. Yo soy disciplinado, pero hay cosas que uno no puede hacer. Yo en el Core nunca he negado voto alguno a alcaldes de izquierda porque lo que importa son los problemas de la ciudadanía".

Y así es como destaca uno de los aspectos personales que lo definen: "Uno es por su historia, por su comportamiento, porque es capaz de construir acuerdos en beneficio de la región, y otros no... entonces hay gente que tiene afectos por uno. Cuando uno es de acá, nos conocemos. Yo conozco a los actores locales, a los dirigentes, no vengo a conocer. Yo he construido lazos humanos con las personas que piensan distinto a uno, etnocnes no ven al político, ven a la persona, y por eso tengo un apoyo transversal y eso se reflejará en las urnas el próximo 27 de octubre".

De igual forma, el candidato aseguró que "a mí no me arrincona la derecha, yo tengo votaciones duras como las que representa el Partido Republicano, con militantes importantes; miembros de las Fuerzas Armadas, como el ex almirante Jorge Arancibia; de Edmundo Eluchans; de Urenda; de gente de Demócratas, de Amarillos, del Partido de la Gente y de muchos independientes; por mi propia historia. ¿Me has visto enfrascado en conflictos ideológicos? Incluido con Rodrigo Mundaca, con quien tenemos diferencias profundas, pero la gente quiere acuerdos".

Además detacó que su sello es "mi historia, mi marca. Yo llevo mucho años trabajando. No estoy en el incendio para la foto de campaña, para el invierno, o cuando hay tragedias o cuando hay momentos gratos. Yo he estado siempre. Cuando ves las encuestas, se mide la marca Millones, la marca Republicanos, la marca UDI, y es mi marca la que está evaluada en 10 puntos, 13 puntos... Entonces cuando preguntas qué es: es mi propia historia, y por eso he sido primera mayoría siempre, contra toda máquina, contra todo partido, yo he ganado solo".

PURANOTICIA