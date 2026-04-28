Mañana de sismos en la Región de O’Higgins: Seguidilla de temblores sacudió a Navidad y Pichilemu

Una activa mañana sísmica se ha vivido este martes en la zona costera de la Región de O'Higgins. De acuerdo a los reportes del Centro Sismológico Nacional (CSN), la actividad se ha concentrado mayoritariamente al oeste de la comuna de Navidad, sumando también eventos menores en las cercanías de Pichilemu.

El fenómeno inició temprano con un pulso de gran frecuencia: tres temblores seguidos en apenas cinco minutos, registrados entre las 06:01 y las 06:06 horas al oeste de Navidad.

Tras una breve pausa, la actividad retornó a media mañana con tres nuevos eventos detectados por las estaciones de monitoreo:

08:54 horas: Al oeste de Navidad.

Al oeste de Navidad. 09:13 horas: Al noroeste de Pichilemu.

Al noroeste de Pichilemu. 09:55 horas: Nuevamente al oeste de Navidad.

Hasta el momento, no se reportaron daños a infraestructura ni alteración de servicios básicos producto de esta seguidilla de movimientos.

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