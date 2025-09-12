Madre de Erica Hagan rompe relaciones con Fiscalía por filtraciones de la investigación

En una dura decisión, Regina O’Neal, la madre de la joven norteamericana Erica Hagan —asesinada brutalmente en 2014— anunció que no se reunirá más con los fiscales a cargo de la investigación. La medida, que marca un quiebre en la relación, se debe a la profunda molestia que le han causado las constantes filtraciones a la prensa de diligencias de la causa.

La abogada Catalina Castillo, representante de la madre de la víctima, denunció que la información entregada a los nuevos fiscales fue enviada con carácter de “confidencial y de uso interno”, pero de manera inmediata “se hizo pública y de forma exacta en la prensa”. Castillo agregó que, en estas condiciones, la madre de la víctima no sostendrá más reuniones colaborativas hasta que se aclare el origen de las fugas de información.

Las filtraciones hacen referencia a un reportaje que detalló peritajes con nuevas tecnologías para recuperar datos de un celular quemado de Hagan, además de la revisión de muestras de ADN y la toma de declaraciones a nuevos testigos. La indignación de la madre subraya su lucha por esclarecer el crimen de su hija, ocurrido al interior del Colegio Bautista de Temuco.

Un caso con más de una década sin resolver

La decisión de la familia se da en el contexto de un caso que ha sido investigado por más de diez años. A petición de la madre, la investigación fue asumida por el Ministerio Público de Rancagua tras dos fracasos investigativos en La Araucanía.

Javier Jara, abogado que representó al absuelto Domingo Cofré, comentó sobre las nuevas diligencias que lo que "no se hizo en su oportunidad, ya perdió plausibilidad para encontrar las reales causas de cómo y quién mató a Erica Hagan". También recordó que un tribunal civil ya había establecido responsabilidades de la Fiscalía y la PDI en la investigación original.

