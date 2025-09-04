Madre de diputado Calisto y cinco exautoridades municipales son formalizados por malversación en Coyhaique

El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional al exalcalde R.A.H.C.; los exconcejales D.X.C.H., R.P.A.O. y G.C.V.; el actual concejal R.C.B., y el exasesor jurídico municipal W.A.S.Q., imputados como autores del delito de malversación de caudales públicos.

En la audiencia de formalización, la magistrada Luisa Cornejo acogió la solicitud respecto a la medida cautelar de arraigo nacional, presentada por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Coyhaique, que actúa como querellante, fijando además un plazo de 120 días para la investigación.

La exconcejal G.C.V. es la madre del desaforado diputado y candidato a senador Miguel Ángel Calisto, quien a su vez está imputado por fraude al fisco.

Según expuso la Fiscalía Regional de Aysén, durante la administración municipal encabezada por el exalcalde R.A.H.C., entre los años 2018 y 2023, junto al concejo comunal, se habrían aprobado y materializado pagos de bonos a 356 asistentes de la educación sin sustento legal.

Estos pagos se efectuaron a pesar de que la Contraloría General de la República había determinado que la “bonificación compensatoria” prevista en la Ley 20.717 no correspondía a los asistentes de la educación afectos al Código del Trabajo.

No obstante, autoridades y funcionarios municipales promovieron demandas laborales y avenimientos para reconocer dicho pago como una “cláusula tácita”, ordenar la devolución de montos supuestamente adeudados y continuar desembolsando el beneficio trimestralmente.

Los ilícitos se concretaron mediante acuerdos del Concejo Municipal, decretos de alcaldía y pagos con cargo a recursos públicos, incluso después de oficios de la Contraloría Regional (2020) que reiteraron la improcedencia. El monto total comprometido asciende a $395.772.304.

