Macarena Ripamonti respira aliviada: Tribunal Electoral Regional de Valparaíso confirma candidatura por la Alcaldía de Viña del Mar

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso confirmó la candidatura de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien buscará la reelección en la Elección Municipales que se desarrollarán el sábado 26 y domingo 27 de octubre en todo el país.

Desde un operativo de esterilización de mascotas en el sector de Achupallas, la jefa comunal señaló que “a todas las personas que me han preguntado y que se han preocupado por nuestra candidatura, quiero contarles que estamos en la papeleta".

Luego agregó que "a todas aquellas personas que se preocuparon, pero que también durante 16 años vieron el abandono de sus barrios y que no quieren que retrocedamos, les convoco para que unan toda esa fuerza y esa preocupación, a que se informen, formen una opinión, estudien los argumentos y que se unan para que juntos hagamos que Viña avance, para que juntos ganemos esta elección”.

Cabe recordar que hace una semana, el Servicio Electoral (Servel) había informado el rechazo de la candidatura de Macarena Ripamonti, (y de otras 18.664 postulaciones a nivel nacional) por no cumplir con distintas formalidades.

El Servel informó en aquella ocasión que la Alcaldesa de la Ciudad Jardín no había cumplido con tres requisitos establecidos en la ley electoral para ser aceptada como postulante a la alcaldía: su declaración jurada no aparece inscrita ante notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato; la declaración jurada no está suscrita por el declarante; y la declaración jurada no señala fecha de otorgamiento, todo esto, según lo establece la normativa legal.

Con esta información, la jefa comunal viñamarina puede respirar más aliviada, ya que el 26 y 27 de octubre aparecerá en la papeleta de la Elección Municipal.

