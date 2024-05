Macarena Ripamonti escala en las encuestas y se posiciona como la séptima figura mejor evaluada de Chile, superando incluso a Kast

Tras las críticas políticas y ciudadanas respecto al manejo que tuvo durante la emergencia del megaincendio del 2 y 3 de febrero, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ha vuelto a repuntar en las encuestas, posicionándose en un lugar de avanzada a nivel nacional, tanto en conocimiento como en evaluación positiva.

En cuanto al conocimiento de su figura, la encuesta Cadem revela que la jefa comunal viñamarina redujo dos puntos porcentuales sus cifras, pasando de 75% a 73%. Pese a ello, se mantiene en la 15ª ubicación a nivel nacional, superando a figuras como la ex ministra Marcela Cubillos; o el ex ministro y ex diputado, Mario Desbordes, entre otros.

No obstante a aquello, la cifra más destacada para la autoridad de la Ciudad Jardín vino de la mano de la evaluación positiva de su figura como Alcaldesa. Y es que el sondeo semanal reporta que tiene un 48% de evaluación positiva o muy positiva; mientras que el 40% respondió diciendo que tenía una evaluación negativa o muy negativa.

Esta cifra la posiciona en el séptimo puesto a nivel nacional, superada por figuras de dilatada trayectoria y con pasado o presente relacionado a las presidenciales, tales como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; o la ex presidenta Michelle Bachelet. Antes que Ripamonti también están Tomás Vodanovic, Claudio Orrego, Rodolfo Carter y Mario Desbordes. Otro dato no menor es que la Alcaldesa de Viña supera a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y más que seguro candidato a La Moneda el 2025.

Cabe hacer presente que este 48% de evaluación positiva de la jefa comunal viñamarina durante el mes de mayo es exactamente igual al registrado en abril.

Pese a ello, este 48% de popularidad está aún lejos del peak logrado hace ya casi dos años, pues durante septiembre del 2022, Macarena Ripamonti consiguió un 56% de imagen positiva, cifra que comenzó a bajar al mes siguiente con un 50%.

