Condenan a ocho extranjeros vinculados al Tren de Aragua por el secuestro de empresario en Rancagua

Los ocho ciudadanos extranjeros responsables del secuestro de Rudy Basualdo, empresario que estuvo retenido por 38 horas en la comuna de Santa Cruz en la región de O’Higgins, fueron declarados culpables este viernes por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.

A casi dos años del hecho (8 de noviembre de 2023), la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins, logró la condena de los sujetos y espera que, en la lectura de sentencia, que se fijó para el viernes 29 de agosto, se den a conocer las ejemplificadoras penas de cárcel, que en la totalidad de los ocho implicados suman 370 años de reclusión.

Los imputados, vinculados al Tren de Aragua, secuestraron al empresario en noviembre de 2023 y lo liberaron luego del pago de alrededor de $40 millones.

El fiscal a cargo, Carlos Fuentes, explicó que están condenados por “asociación criminal, secuestro extorsivo agravado, que es el secuestro más grave en el ordenamiento jurídico, no solo por el daño patrimonial sino que también la afectación de daño psicológico de él y de su familia”.

El persecutor destacó, además, que lo “rescatable del fallo es que reconoce que hay una asociación criminal respecto de todas las personas que concurrieron como imputadas a este juicio oral”.

“Situación muy relevante porque acreditó que al menos estaban constituidos para este secuestro de dos meses antes y que incluso la extorsión se extendió más allá de la liberación hasta el mes de diciembre y que la Fiscalía tuvo que adoptar medidas de protección inéditas respecto de la víctima y la familia de la víctima”, finalizó el persecutor.

