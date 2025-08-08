Este viernes comenzará la toma de declaraciones en el marco de la investigación por derrumbe en El Teniente

Este viernes comenzará la toma de declaraciones en el marco de la investigación penal por el derrumbe en la mina El Teniente que costó la vida a seis trabajadores. Además, la PDI y la Fiscalía Regional de O'Higgins realizarán nuevas pericias en los sectores de Recursos Norte y Andesita.

En cuanto a las declaraciones el fiscal regional Aquiles Cubillos anunció que “vamos a partir con los geomecánicos, precisamente acá en la misma mina”.

También confirmó que se mantiene la inestabilidad en la zona, especialmente en Andesita. “Todavía sentimos varios sismos pequeños con desprendimientos”, explicó el persecutor.

Asimismo, Cubillos informó que dos académicos especialistas acompañaron a los investigadores en las pericias del día jueves. “Nos ayudaron a la revisión de lugares, a ver cuáles son los lugares de interés. Nos sirvió mucho”. dijo.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI dd Rancagua, subprefecto Juan Reyes, indicó que “tuvimos situaciones sísmicas y por ende tuvimos que ponernos en resguardo. Estábamos con personas especializadas tomando los resguardos necesarios”.

También explicó que en el lugar empleó tecnología avanzada para superar obstáculos físicos. Reyes detalló que “en El Teniente 7 hay un lugar que no se puede transitar. El dron es muy importante para hacer fijaciones y saber la magnitud de lo ocurrido”.

La extensión del derrumbe de 3.700 metros lineales, según Sernageomin, demanda nuevas inspecciones en zonas anexas no visitadas ayer jueves. Reyes advirtió que “el lugar es muy extenso y tenemos que ponernos en resguardo por el riesgo”.

PURANOTICIA