Macabro homicidio de empresario en Puerto Montt: Estaba amarrado en su dormitorio

La PDI investiga el homicidio de un hombre de 66 años que fue encontrado amarrado de pies y manos en su vivienda de Puerto Montt.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el cuerpo estaba en el dormitorio de un inmueble ubicado en el sector Piedra Azul de la capital de Los Lagos.

La víctima fue identificada como Manuel Villarroel Oyarzún, dueño de una empresa constructora, quien vivía en un parque residencial, ubicado a la altura del kilómetro 18 de la Carretera Austral.

Por orden de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la investigación del crimen quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt.

Según informó la familia, la víctima sufrió un intento de robo en su domicilio la semana pasada. Aún no se informa de la causa de muerte.

