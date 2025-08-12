Macabro hallazgo en Arica: Encuentran cadáver con dos balazos en la cabeza

El cuerpo de un hombre de nacionalidad venezolana, de alrededor de 25 años, fue hallado durante las últimas horas en el sector del Humedal de la ciudad de Arica. La víctima presentaba dos disparos en la cabeza y el caso se indaga como un homicidio con características que apuntan a la presencia de crimen organizado.

El macabro hallazgo lo realizaron funcionarios municipales en el sector de estacionamientos de la zona. Tras la alerta, la fiscal ECOH Arica, Paulina Brito, instruyó a la PDI para que quedara a cargo de las diligencias. La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la policía se trasladaron al sitio del suceso para realizar los peritajes de rigor.

La principal sospecha de las autoridades es que el homicidio estaría ligado al crimen organizado. La forma de ejecución del delito, con dos balazos en la cabeza, y el hecho de que el cadáver fue hallado en una zona aislada y con poca luz eléctrica, son indicadores de un posible ajuste de cuentas.

La fiscal Paulina Brito señaló que el primer paso de la investigación es identificar a la víctima. El crimen ha encendido las alarmas en la Región de Arica y Parinacota, en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada a bandas criminales.

PURANOTICIA