Horas claves en Chile Vamos por la Gobernación Regional: Luis Pardo se resigna y María José Hoffmann se instala “con camas y petacas”

Todo hacía pensar que después de las primarias municipales del pasado 9 de junio se comenzaría a definir quién sería el hombre o la mujer que será quien represente al bloque de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli en la disputa por la Gobernación Regional de Valparaíso.

En carrera están Rodrigo Mundaca como opción fuerte del Frente Amplio, y las indefiniciones en la izquierda también apuntan a ver qué pasará con Mauricio Viñambres, mientras que por la derecha continúan en campaña la carta de Republicanos Francesco Venezian más el independiente Manuel Millones -que todo indica que llegará hasta el final- nombres a los que deberá sumarse o Luis Pardo o María José Hoffmann.

LAS INDEFINICIONES DE CHILE VAMOS

El camino para la definición del candidato de Chile Vamos en la Región de Valparaíso estaba en cauce tranquilo hasta que apareció el nombre de María José Hoffmann. Todo indicaba que Renovación Nacional debería quedarse con el cupo, mientras otros pensaban que una primaria hubiese permitido dilucidar mejor al candidato y de paso despejar el efecto Millones que hoy está juntando firmas para ir por fuera sí o sí.

Renovación Nacional se quedaría con Valparaíso y así la UDI optaría por Santiago y Concepción, en esta lógica de repartija que existe en los partidos políticos. Pero la falta de candidatos del gremialismo para alcaldías y de nombres del propio RN para gobernaciones han llevado a que las negociaciones se entrampen y no sería raro, por ejemplo, que el partido que dirige Rodrigo Galilea termine con menos candidatos a la gobernaciones, pero con mayores aspirantes a las alcaldías cabeceras de regiones, y la UDI viceversa.

Pero volviendo a la región, en este caso tanto la UDI como RN tienen un candidato para la Gobernación Regional. Y lo cierto es que ambos conglomerados podría haber tenido hasta dos nombres cada uno si sumamos a Manuel Millones y Percy Marín.

Sin embargo, la decisión de no hacer primarias dejó a la deriva el formato de elección del candidato. Mientras algunos hablaban de competitividad, otros mencionaban el trabajo en equipo, pero en ambos casos hay que señalar que tanto Pardo como Hoffmann tienen fortalezas y debilidades que serán finalmente las que se impondrán al momento de definir al candidato.

LA CALMA Y EXPERIENCIA DE HOFFMANN

Por un lado, la experiencia de María José Hoffmann en el mundo político y su performance electoral en la Región de Valparaíso pueden ser sus grandes fortalezas. La secretaria general de la UDI, que dejó su cargo para instalarse con “camas y petacas” en la Región de Valparaíso, parece no importarle que su partido esté completamente disminuido en la región, que sólo tenga una alcaldía, que no tenga parlamentarios y que en las pasadas primarias ninguno de sus candidatos saliera electo.

Para algunos, lo que se considera una debilidad de Hoffmann es lo que genera mayor atractivo en su candidatura. La debacle del gremialismo en la Región de Valparaíso se comienza a producir justamente cuando “Pepa” no puede ir más a la reelección como diputada y la UDI se queda sin un paraguas para sus candidatos, sobre todo ante la caída del liderazgo de Virginia Reginato.

Pero si uno ve los números electorales de Hoffmann en la Región se sorprende. En su última elección como parlamentaria en el Distrito 7, que une la zona costera de la Región, ella sacó 34.606 votos, lo que equivale al 10,7% entregándole la última primera mayoría a la centro derecha en una parlamentaria en la costa.

Hay que tener en cuenta que en esta elección del 2017, Hoffmann competía con toda la máquina de Reginato en su contra, que en ese año aún tenía fuerza en Viña del Mar y que llevó a Osvaldo Urrutia como su candidato logrando un 5,7% de los votos, prácticamente fue doblado por la carta que hoy la UDI pretende poner como candidata a la Gobernación.

Cuando Hoffmann decide aterrizar en la Región de Valparaíso recibió una verdadera ola de críticas, pero todas venían del sector de RN, aludiendo sobre todo a que ella era una candidata de Santiago, olvidando justamente su currículum electoral. No es posible que para algunas decisiones se tome aquello como antecedente y por otro lado se olvide, dicen fuentes cercanas al gremialismo, que Hoffmann es más competitiva que Pardo.

Lo otro que llama profundamente la atención es la seguridad con la cual la carta de la UDI se mueve en la región. Conoce a los personajes, se da el tiempo para cada uno, va sumando y construyendo, pero por sobre todo se muestra disfrutando y alejada del "cupo por el cupo".

Sus apariciones en la prensa han sido muy pocas, cuidadosas y siempre cuando toca el tema de la Gobernación Regional apunta a Rodrigo Mundaca, y extrañamente se ha referido a Renovación Nacional o a Luis Pardo. Es más, fuentes cercanas a Hoffmann dicen que en la interna incluso habla muy bien de la relación de amistad que dice tener con el expresidente de la Archi y de su valiosa labor en el Instituto Libertad.

Hoffmann está full modo campaña hace al menos dos semanas, arrendó un departamento cercano a 15 Norte en Viña del Mar desde donde ha comenzado a operar movilizándose a distintos puntos de la región. Está esperando con tranquilidad y confiada su nominación, la que espera llegue este lunes, sabiendo que cada día de atraso es uno de ventaja para la centro izquierda que pretende a cualquier costo mantener el poder regional. Su labor más ardua será unir a todo un bloque tras ella, esa tarea es lo que menos le preocupa, cuentan las mismas fuentes. En el momento de entrar a la cancha se verá cómo moverá sus piezas poniendo la experiencia y seguridad que tendría a su favor.

EL ZIG ZAG DE LUIS PARDO

Luis Pardo prácticamente lo ha hecho casi todo para ser ungido como el candidato a Gobernador Regional. Ese “casi” capaz que le juegue en contra, así como “casi casi” fue re-elegido como diputado pero finalmente perdió ante su archi rival Camila Flores.

Es esta última uno de sus “casi” no resueltos al interior de Renovación Nacional. Pese a realizar notables esfuerzos para mostrarse unidos como partido, inclusive habría desembolsado una importante cifra para organizar aquel evento en el Congreso Nacional cuando logró cuadrar a históricos del partido tras su nombre. A los más románticos del partido aquella postal les hizo recordar a Sergio Romero o Francisco Chahuán en sus mejores tiempos liderando la región.

Ese trabajo de unidad tras Pardo ha sido mermado sin duda por Camila Flores, que es una de las tres parlamentarias de la región y que literalmente “no se traga” con Pardo. Flores ha hecho un diagnóstico duro del ex presidente de la Archi y dice que es “mal candidato”.

Sus palabras podrían tener algo de conveniencia o poca objetividad, sobre todo teniendo en cuenta que Pardo le ganó a Percy Marín, esposo de la diputada, la nominación como candidato de RN, pero tampoco el ex diputado ha logrado generar un puente entre ambos. Un histórico del partido decía que Pardo debería ponerse al lado de Marín y prácticamente garantizarle un cupo de diputado, pero todos saben que algo que parece no tener el ex Presidente de la Archi justamente es “humildad”.

Además la teoría de Camila Flores de que Luis Pardo es mal candidato es reafirmada cuando uno mira las cifras y ahí su argumento logra mayor objetividad, pues efectivamente el ex Presidente de la Archi no ha tenido buenos resultados.

No hay que olvidar que Pardo ha enfrentado dos veces el escrutinio público, en una salió electo diputado arrastrado por Andrés Longton obteniendo un 5% de los votos y sólo 15.781 sufragios. En esa misma elección Hoffmann en el distrito de al lado obtenía la primera mayoría.

En su segunda elección Pardo, con todo el presupuesto disponible y teniendo una de las campañas con más recursos económicos que se recuerde en los últimos años, no logra ser elegido y sólo obtiene un 4,38% bajando su votación a 15.546 votos.

Lo que más le juega en contra a Luis Pardo es su nivel de conocimiento. Claramente Hoffmann es más conocida que él, pero el ex diputado y ex empresario radial tampoco se ayudó mucho.

La estrategia elegida por Luis Pardo en sus redes sociales, por ejemplo, sólo priorizó a Andrés Longton como su figura principal, en desmedro de otros rostros regionales como el propio senador Francisco Chahuán o el diputado Andrés Celis. Sólo esta última semana ha intentado acudir a ellos con la clara desesperación que con lleva tener las horas contadas como candidato.

Es tanto el desconocimiento de cómo electoralmente funciona la región y qué es lo que marca o no -entendible si vemos sus últimos resultados electorales-, que esto hizo que Pardo priorizara apoyos de personajes como Andrea Balladares o de Felipe Alessandri o Germán Codina, quienes simplemente no mueven la aguja electoral de la región y le hablan a un reducido sector, todo lo contrario de lo que necesitaba: aumentar su nivel de conocimiento.

La estrategia de Pardo desde un comienzo fue verse al lado de Andrés Longton, de hecho si uno revisa sus redes sociales es con el único personaje de la región del partido con el cual aparece en más de una oportunidad, incluso fuera de su distrito. El mejor ejemplo fue cuando se le vio apoyando a Pablo Rojas en Concón. ¿Qué hace Longton en Concón? ¿Apoya a Pardo o lo usa como pre-campaña senatorial?

La verdadera pugna por la senatorial entre María José Hoffmann, Camila Flores y el propio Andrés Longton terminó por dejar al medio a un Luis Pardo que por más que intentó apoyarse en las redes del ex chico reality dejó flancos muy abiertos y ha estado más preocupado de no hacer sentir mal a Longton que de ocupar su apoyo para su propia candidatura.

Bajo el mismo prisma otro error de Pardo es no haber aprovechado de buena forma apoyos genuinos que tenía en la región y fuera de ellos y mostrarlos. Por ejemplo, mientras Carlos Williams era candidato en Viña del Mar nunca se le vio en terreno con él, más allá de que alguna vez posteó alguna foto, sin embargo sabiendo el potencial de Iván Poduje no dudó en acercarse a él, grabar un vídeo en sus redes, subirlo con un apoyo en clara diferencia a Hoffmann, sin embargo aquel apoyo nunca fue tal y tampoco fue explícito, en ninguna parte Poduje dijo estar con Pardo en vez de Hoffmann.

Otros apoyos que los tenía y que podrían haberle funcionado en su afán de darse a conocer en la zona costera eran lo de personajes como Andrés Celis. Aquí tampoco se entiende cómo no aprovechó más la relación entre ambos para potenciarse en zonas como Concón, Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, que es el distrito del parlamentario. Una vez más cercanos a Renovación Nacional cuentan que cada paso de Pardo le respondía a Longton y que temía que él se molestara, lo que demostraría el ambiguo y cambiante carácter del ex presidente de la Archi.

Se entiende, por eso, cómo por ejemplo no le sacó provecho en sus redes sociales a quizás uno de los apoyos más genuinos que tuvo en su corta campaña a Gobernación y que venía fuera de Renovación Nacional como fue el de Rodolfo Carter.

Una vez más el factor de una posible candidatura al senado de Longton evitó que Pardo sacara mejor provecho de aquello, de hecho ni siquiera lo compartió en sus redes, otra demostración de que Pardo estaría un poco desorientado en su análisis de cómo funciona la región.

LOS ULTIMOS DÍAS Y LA DEFINICIÓN QUE VIENE

Los últimos días han sido distintos para Luis Pardo y María José Hoffmann. Mientras la segunda se encuentra armando estratégicamente su campaña y su despliegue territorial además de ir generando un plan de Gobierno Regional, el primero intenta por todos lados ganar tiempo.

El pasado lunes, cuentan fuentes de RN, Rodrigo Galilea se junto con Luis Pardo y le habría comentado que efectivamente la presión de la UDI era brutal y le dejó entrever que era inminente una resolución adversa a sus pretensiones.

El mismo comentario había recibido Luis Pardo de otro de sus cercanos, incluso desde antes de que él fuera político. El extraño carácter del ex diputado no solo hizo enojar al candidato si no que argumentaba que eran solo rumores que habría echado andar Hoffmann.

Pardo habría pedido al menos 20 días más ver si alguna encuesta lo coloca sobre María José Hoffmann, otro error de su equipo dicen, debido a que lo que realmente hay que mostrar es si Luis Pardo le ganaba a Rodrigo Mundaca, verdadero enemigo, y no la secretaria general de la UDI.

Otras fuentes consultadas dicen que a Pardo se le acabaron los comodines. No hay que olvidar que la primera vez que llegó a una papeleta fue gracias a una verdadera “rabieta” del senador Francisco Chahuán, que obligó a su partido a bajar a Leslie Briones y colocarlo a él como candidato.

Hoy no es un secreto que Rodrigo Galilea, presidente de RN, más que por convicción de lo que es mejor para el sector, sino más bien de modo de agradecimiento ha intentado jugarse el todo por el todo por Pardo así como este último se la jugó por él en la elección interna del partido. Inolvidable es lo que pasó en Nogales donde todos los votos eran favorables a Galilea, dejando al descubierto incluso cómo había votado Alfonso Vargas.

LA ANSIEDAD DEJÓ AL DESCUBIERTO A PARDO

Si bien todo el desarrollo de esta crónica podría haber estado escrita hace días, lo que hace inminente que la decisión de quién será el candidato de Chile Vamos a la Gobernación Regional está ad portas de conocerse es la entrevista publicada este domingo por El Mercurio de Valparaíso justamente a Luis Pardo.

Fuentes del propio candidato cuentan cómo se gestionó aquella publicación y que incluso pretendía mostrar cómo Pardo estaba en una especie de empate técnico con María José Hoffmann. Internamente aseguran que para Pardo es más importante y relevante para su carrera política ganarle la pulseada a Hoffmann en la nominación que ganarle al mismo Mundaca.

Otras fuentes cuentan que la jugada desesperada de este domingo era mostrar, por ejemplo, el apoyo de Ivan Poduje, que no fue más que un vídeo como se comenta en la nota. Pero lo que más se reconoce en la entrevista es cómo Luis Pardo está completamente resignado a la decisión. De hecho, fuentes de la derecha señalan que la nota de este domingo más pareciera ser una carta de despedida al decir que “Vamos a respetar el resultado cualquiera que sea”.

Esto se complementa con que quienes han estado con Pardo en los últimos días ya no lo ven con esa “seguridad”, además de que menciona la frase “claro que me tienen que nominar primero…”.

En fin, si en las próximas horas hay una definición sobre Pardo o Hoffmann se cerrará así un capitulo más en esta carrera a la Gobernación de Valparaíso. Lo que esperan ambos -y diversas fuentes de ambos partidos- es que este lunes se sepa el nombre en el cual caerá la responsabilidad por parte de Chile Vamos de ganarle a Rodrigo Mundaca y derrotar a la centro izquierda en el epicentro del Frente Amplio. ¿Será Hoffmann o Pardo?... ¿Por quién apostaría usted? Todo indica que las cartas están tirada y el juego está claro, definido y jugando los últimos minutos… sólo falta escribir. Game Over.

