Luis Pardo critica "segundas intenciones" tras candidatura de Hoffmann a la Gobernación: “Siempre ha querido ser Senadora”

La precandidatura de la secretaria general de la UDI y exdiputada, María José Hoffmann, para la Gobernación Regional de Valparaíso generó un revuelo político como no se había visto antes en la zona. Calificativos como “traición”, “Judas” y hasta “instrumentalización de la elección” han sonado en las mesas de varios cafés porteños, en los pasillos del Congreso y en la Gobernación y el Consejo Regional.

Y, bueno, todo partió por un café, un amargo café, como dirían algunos. El mediodía de este martes, en el café Bernal, ubicado frente al Congreso Nacional, Hoffmann le comunicaba al exmilitante UDI y hoy candidato independiente, Manuel Millones, que iría de candidata por el partido y que quería su apoyo. Tras pagar la cuenta y salir a la calle, se encontró con la noticia en Puranoticia.cl. Ya le había dado una respuesta negativa a Hoffmann, por lo que el también Core continúa analizando la fórmula para competir en octubre, ya sea juntando las 7 mil firmas que necesita para ir como independiente o, bien, con el apoyo del Partido de la Gente de Franco Parisi, opción que sigue abierta.

Millones había logrado varios apoyos de militantes importantes de la UDI, desde Edmundo Eluchans hasta Macarena Urenda y Jorge Arancibia, entre otros; y hoy sigue buscando más, incluso de fuera de la tienda. También tenía a Hoffmann hace un mes, recordando que ella dijo en Puranoticia.cl que “estoy jugada con Manuel, creo que es el mejor candidato”, pero ya vemos que eso cambió en sólo un par de semanas.

Frente a esto, Macarena Urenda, exconcejala viñamarina e histórica militante UDI, reiteró a Puranoticia.cl su apoyo al actual Consejero Regional, señalando que “quien va a ir será quien marque más en las encuestas, porque se van a enfrentar con un candidato que es el actual Gobernador en ejercicio y recordemos que sacó muchísima votación. Lo que no puede ser es que la derecha se divida. Yo lo digo: apoyé encantada a Manuel y lo seguiré apoyando encantada".

RN MANTIENE A PARDO

Un shock similar ocurrió en el caso del otro candidato del sector, Luis Pardo, de Renovación Nacional. El exdiputado también considera la definición de Hoffmann como “extemporánea”, cree que más que sumar, dividirá al sector que ya estaba complicado, y asegura que continuará en carrera apoyado por la directiva de su partido.

“El sector tiene que definir quién va a ser el candidato, es lo que corresponde. La candidatura de María José me parece un poquito extemporánea. Creo que ella, como secretaria general de la UDI, debió haber planteado mucho antes su pretensión, mucho antes de las primarias, y no aparecer postulando con el diario del día martes, después de que ha pasado tanto tiempo”, dijo Pardo.

Aunque la noticia cayó como un balde de agua fría para el RN, aseguró que mantiene su candidatura en pie, pero también hizo una crítica a cómo se está desarrollando todo. “Esto desordena, la gente que vota por nosotros es gente que quiere ver al sector unido, ordenado, y me parece que esto no contribuye, pero no opaca porque yo voy a mantener mi trabajo en terreno y mi candidatura en la misma forma que lo estoy haciendo hasta ahora, independientemente de los vaivenes de las discusiones de cúpulas”.

CRÍTICA A HOFFMANN

Sin embargo, y en coincidencia con lo que opina la directiva regional, tuvo algo más que decir sobre la candidatura incipiente de Hoffmann, quien ya había planteado su interés de ser Senadora en la prensa. “Yo siempre he planteado - y me parece bastante evidente que en otros casos no es lo mismo- que me gustaría ganar la Gobernación Regional. No tengo aspiraciones ni expectativas de otro tipo, y me parece que es una falta de respeto para la región y la ciudadanía utilizar procesos electorales con segundas intenciones".

Continuó diciendo que “ella siempre ha manifestado su interés de ser Senadora, y esa era la información que tenía yo hasta este martes, de manera que cada cual puede sacar sus conclusiones”, además de aclarar que "uno tiene que ser transparente, y yo soy muy claro en señalar que mi aspiración es ser Gobernador Regional de Valparaíso, no estoy pensando en ninguna forma de trampolín para llegar a otros cargos posteriormente”.

Ahora bien, indicó, “si ella cambió su opinión y ahora quiere ser Gobernadora, me parece que es legítimo, aunque me parece que debió haberlo planteado mucho antes por la seriedad del proceso”.

De todas formas, en RN continúan apoyando a Pardo, pese al desembarco de Hoffmann. “Espero que las directivas nacionales tengan el sentido de urgencia, sobre todo en regiones como la nuestra, donde hay una elección reñida pero donde tenemos reales posibilidades”, dijo él, mientras que el presidente regional del partido, Alfonso Vargas, señaló que "nosotros, RN, tenemos nuestro candidato, que es Luis Pardo, y entendemos que la UDI puede poner al candidato que ellos quieran. Podría ocurrir lo mismo si Evópoli quisiera poner a otro candidato, porque la coalición va a tener que elegir entre los precandidatos quién es el candidato que va a ir a la papeleta, pero eso no está resuelto. Nosotros insistimos en que nuestro candidato es Luis Pardo".

Vargas añadió que "en estas cosas uno tiene que optar, no puede asumir una candidatura como un peldaño para lograr otra cosa. Aquí lo que nosotros tenemos que lograr es ganar la Gobernación Regional para la oposición y es algo que es definitivamente ganable. Ese debe ser el acuerdo. Esto no puede ser un puente para que los candidatos vayan subiendo una escala a otras candidaturas".

Un camino pedregoso se avizora para la derecha regional si no define ya a su candidato o candidata para la Gobernación Regional. La jugada de Hoffmann, además de dividir los ánimos del sector, generó una crisis de confianzas para con su partido, que ya venía de capa caída en la región, con un sólo Municipio (Los Andes); ningún parlamentario; la pérdida de la Alcaldía de Viña del Mar y las críticas a Reginato y compañía; el escándalo del alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez -apoyado por Hoffmann en su ingreso a la militancia, antes del desfalco-; la desaparición del exdiputado y expresidente regional de la UDI, Osvaldo Urrutia, quien quería ser candidato a Alcalde por Viña del Mar pero que finalmente reculó; y lo que parece ser el definitivo adiós de los “remembers” de Millones con la UDI, tras su desafiliación del partido y el último voto de confianza que se acaba de perder.

PURANOTICIA