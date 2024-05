La arremetida de Manuel Millones hacia la Gobernación Regional: ordena a toda la UDI y suma inesperado apoyo de Franco Parisi

El pasado 10 de abril fue el día en que los partidos políticos, tanto oficialistas como de oposición, inscribieron a sus candidatos que participarán en el proceso de Primarias de cara a las elecciones que se efectuarán el último fin de semana de octubre en todo el país, específicamente en lo que respecta a alcaldes y gobernadores regionales.

En cuanto a la región de Valparaíso, sólo habrá Primarias de cara a la Elección Municipal, pues ni el bloque oficialista (que esta vez incluye a la Democracia Cristiana) ni el conglomerado de oposición inscribieron ante el Servicio Electoral (Servel) a las cartas que han comenzado a sonar, por lo que el nombre saldrá en acuerdos o, bien, por medio de alguna encuesta o estudio que desarrollarán las mismas colectividades.

En esta nebulosa se encuentra actualmente Chile Vamos, conglomerado que –hasta el momento– tiene a dos cartas sobre la mesa: primero, en representación de Renovación Nacional (RN), el nombre es el del ex diputado Luis Pardo Sáinz; mientras que desde una posición de independiente asoma la figura del core Manuel Millones Chirino. Otro nombre ratificado por la derecha es el de Francesco Venezian Urzúa, del Partido Republicano que, a diferencia de los otros dos, irá sí o sí a la papeleta de octubre.

Pero más allá de esto, lo cierto es que en el mundo político regional no se han expresado públicamente los consensos necesarios para dilucidar quién será el candidato único del sector, más aún considerando que Luis Pardo es resistido por algún sector de RN y, sobre todo, Manuel Millones, que no es querido en RN ni cuenta con los suficientes respaldos en la UDI (su ex partido) ni en Evópoli, algo que ya se ha dicho latamente.

Y aunque se podría pensar que la candidatura del Consejero Regional podría estar en la cuerda floja, más aún al considerar que si pretende ir como independiente –sin el respaldo de los partidos que conforman Chile Vamos– debe juntar al menos 7 mil firmas, durante los últimos días ha recibido fuertes espaldarazos de reconocidas figuras políticas, tanto a nivel regional como nacional, ya sea desde la propia Unión Demócrata Independiente (UDI), como –inesperadamente– desde el Partido de la Gente (PDG).

Esto, luego que el vicepresidente del PDG y ex candidato presidencial de la tienda, Franco Parisi Fernández, manifestara públicamente su respaldo a la carta de Manuel Millones de cara a la elección por la Gobernación Regional de Valparaíso.

"A nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando en la región de Valparaíso. Creemos que hay que sacar al Frente Amplio y a la extrema izquierda del Gobierno Regional y de las Municipalidades. En particular, creemos que debemos tener un sólo candidato a Gobernador, en este caso Manuel Millones; y en el caso de Valparaíso, el mejor candidato por lejos es Juan Marcelo Valenzuela", dijo el economista.

Pero cuando las fuerzas flaqueaban, la UDI también se cuadró con Millones, específicamente con figuras como el ex diputado y ex consejero constitucional Edmundo Eluchans; el ex senador y ex convencional Jorge Arancibia; el ex diputado Francisco Bartolucci; el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera; los ex concejales Carlos Bannen, Macarena Urenda, Vivienda Núñez; la concejala viñamarina Antonia Scarella; y la consejera regional Laura Acosta; entre otros personeros políticos.

"Como ustedes saben, en algunos meses más tendremos una megaelección a nivel nacional, y en la región, entre otros cargos, debemos elegir al Gobernador Regional, que es una autoridad nueva en nuestra estructura institucional. Y para ese cargo, yo quiero hacerles una seria recomendación: mi candidato es Manuel Millones. Lo conozco dsde hace muchos años y tengo la certeza que es la persona más indicada para ejercer esta función", señaló Eluchans en un video que compartió en redes sociales.

Luego, el "almirante" Jorge Arancibia planteó que "en los próximos días se determinará por encuestas qué persona de la oposición será el candidato a Gobernador para nuestra región, el que deberá enfrentar al candidato del Gobierno. En mi caso, no tengo dudas que la persona más preparada y competitiva para asumir este desafío es Manuel Millones. Su experiencia y trayectoria como Consejero Regional le dan las herramientas necesarias para ser un muy buen Gobernador".

La ex concejala y hoy precandidata de Chile Vamos a la Alcaldía de Quilpué, Viviana Núñez, repitió exactamente el mismo discurso que Arancibia, diciendo que "yo no tengo dudas que la persona más preparada y competitiva para asumir este desafío es Manuel Millones. Su experiencia y trayectoria como Consejero Regional le dan las herramientas necesarias para ser un buen Gobernador", agregando que "conoce la región, por lo tanto conoce sus problemas; pero también sus atributos y fortalezas, para hacer cambios urgentes y abordar demandas de empleo, salud y vivienda, entre otras".

El ex concejal de Valparaíso, Carlos Bannen, comentó en un video que compartió a través de sus redes sociales que "me permito recomendarles especialmente a Manuel Millones, porque lo conozco, porque sé de su compromiso y de su trabajo como hormiga en beneficio de la región, porque sé que ha concretado y ha apoyado una gran cantidad de proyectos, porque sé que ha visibilizado temas que a algunos políticos no les era importante, porque sé que ha apoyado con el corazón y con toda su fuerza proyectos muy nobles como el trabajo con niños con TEA, también con adultos mayores, y también proyectos emblemáticos como el Macrocentro del Cáncer".

En tanto, la consejera regional Laura Acosta (también de las filas de la UDI) sostuvo que "dentro de los próximos días se va a definir cuál será nuestro representante a candidato a Gobernador, así que espero contar con su apoyo y que puedan conocer a Manuel Millones. Nuestro compromiso y entrega está con él, un servidor público de toda la vida y que se encuentra muy bien preparado para poder asumir este desafío, representarnos bien y llevar a un mejor progreso a la región de Valparaíso".

Frente a todos estos apoyos, Puranoticia.cl conversó con el core Manuel Millones, quien se mostró muy agradecido por los respaldos recibidos: "Es muy satisfactorio que grandes personas que han tenido y tienen roles importantes en la función pública me entreguen el respaldo en esta cruzada de ganar al Frente Amplio y al PC la Gobernación Regional, y no me queda más que agradecer ese afecto y cariño, pues es un reconocimiento a mi trayectoria, trabajo y compromiso por la región y sus habitantes, en especial por temas relevantes que inciden en la calidad de vida de las personas", dijo.

También aseveró que "no obstante a ese apoyo, lo que uno siente en la calle y organizaciones es el cariño de la gente para que uno siga en la función pública y, por cierto que uno tiene todas las energías para esta nueva batalla electoral, pero esa decisión no depende sólo de uno, sino de las estructuras partidarias, aun cuando soy independiente y perfectamente podría tomar un camino propio, pero siempre he realizado mis mayores esfuerzos por trabajar en equipo y así sacar adelante grandes obras y tareas, y no jugarse en cruzadas personales, salvo que el escenario y ambiente así lo obligue por una causa mayor".

Por lo mismo es que planteó que "confío en que se tome una decisión de parte de toda la oposición y que se resuelva con una fórmula transparente para dirimir quién será el candidato a Gobernador y todos los incumbentes lo validemos. No obstante, no puede ser una orden impuesta de Santiago, entre las cúpulas partidistas".

Respecto al impensado apoyo de Franco Parisi, el core Millones señaló a Puranoticia.cl que "me tomó por sorpresa este apoyo y lo agradezco, y creo que el Partido de la Gente tiene buenos candidatos para las alcaldías de Viña del Mar y Valparaíso, donde también hay que buscar un acuerdo y cuadrarnos con un sólo candidato para recuperar esas alcaldías, en manos del Frente Amplio".

Finalmente, Millones sentenció que "el cargo de Gobernador es muy importante para liderar el desarrollo regional y hacer frente a las demandas más urgentes de la comunidad, como es la seguridad ciudadana y los temas de empleo, la reducción de la pobreza, el desarrollo portuario, entre otros. En razón de lo mismo, el ser candidato a Gobernador requiere para este cargo ese compromiso de vida con la funcion pública y que no sea un trampolín para optar al Parlamento u otro fin".

PURANOTICIA