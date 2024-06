Luis Pardo consigue cuadrar a todo Renovación Nacional detrás de su candidatura a la Gobernación Regional de Valparaíso

Como "histórica" califican al interior de Renovación Nacional el encuentro sostenido la noche de este martes 4 de junio en Valparaíso, donde la mesa directiva –tanto a nivel nacional como regional– se reunió con parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes, concejales y candidatos del partido, con el objetivo de darle un fuerte espaldarazo a su carta para la Gobernación Regional de Valparaíso: Luis Pardo Sainz.

A días de efectuarse las Primarias de Chile Vamos en las comunas de Concón, Quilpué y Limache, RN dio muestras de una unidad que no se veía desde los tiempos donde el ex senador Sergio Romero lideraba las riendas del partido y donde –entre otras acciones– se cuadraron de manera unánime detrás de la candidatura de Francisco Chahuán, quien logró convertirse en Senador de la República, derrotando al UDI Joaquín Lavín.

Y es que cabe hacer presente que sólo los "outsiders" del partido, vale decir, la diputada Camila Flores y su esposo el core Percy Marín se restaron. Esto, debido a la molestia que aún tienen con la dirigencia nacional, contra la que compitieron en las elecciones internas del partido, lo que –a su juicio– les terminó "pasando la cuenta" en la intención que tenía el Consejero Regional de ser él el candidato en vez de Luis Pardo.

El presidente regional de RN en Valparaíso, el ex subsecretario Alfonso Vargas, indicó en diálogo con Puranoticia.cl que "fue una muy buena reunión, donde estuvieron prácticamente todos los candidatos a Alcalde de la región. Hubo un apoyo cerrado a Lucho Pardo y está todo dicho, no tengo nada que agregar, pero lo que falta es esperar la negociación final y yo espero que se produzca el resultado inmediatamente después de las Primarias, que es lo que planteé este martes en la reunión".

Este apoyo de Renovación Nacional llega en la antesala de las Primarias de este domingo 9 de junio, que indirectamente se convertirán en la primera gran prueba de fuego de Luis Pardo pues, de una u otra forma, se verá si los apoyos que él ha entregado en Concón, Quilpué y Limache lograrán vencer a las cartas que su contricante, la UDI María José Hoffmann, ha respaldado para estos comicios previos a la Elección Municipal.

Justamente sobre la candidata de la UDI se refirió Vargas, quien comentó que aunque no se habló mayormente de ella –excepto el diputado Celis– "lo que hicimos ver es que nosotros tenemos territorialmente más fuerza. La representación parlamentaria es totalmente para el lado nuestro y no para el de la UDI. Y estoy convencido que eso mismo va a ocurrir como resultado de las elecciones de octubre. Yo hice mucho hincapié, hice un llamado al presidente y a la secretaria general, que todo esto depende de la negociación y que creemos que Luis Pardo, lo importante, es que esté en la papeleta. El resto –y voy a usar un lenguaje bien chileno– son puras encachás nomás".

El diputado Andrés Celis también expresó sus palabras respecto a lo que fue la cita de militantes de RN, diciendo que Luis Pardo "es una persona que une. Fue colega mío por cuatro años en la Cámara de Diputados y si había alguien que estudiaba y sabía de todos los temas, si había una persona que manejaba cada contenido de lo que se hablaba en la Cámara y que, además, era una persona fruto de la unión y conversación con los que estaban al frente, ese es Luis Pardo".

También señaló que "está capacitado, tiene la inteligencia, la voluntad, la intención, el ánimo, las aptitudes y todo para ser un tremendo Gobernador, y creo que a la región de Valparaíso le hace falta un Luis Pardo y creo que le haría tremendamente bien que sea Gobernador de nuestra región de Valparaíso".

Consultado respecto a la unidad que logró concitar Pardo en el partido, Celis dijo que "a mí no me extraña porque la gracia de él es que une: une a personas muy distintas, que a lo mejor sería muy difícil juntarlas en reuniones que fueran sin la presencia de Luis Pardo. Eso demuestra que su figura junta a diversas personas que pueden pensar muy distinto, incluso a lo mejor pueden tener diferencias, pero que Luis Pardo jamás decide no sentarse en una misma mesa o estar en un mismo espacio".

En tanto, el diputado Andrés Longton comentó que "el apoyo para la candidatura de Luis Pardo es contundente, y la comida de este martes es una demostración de que no tenemos ninguna duda de que es la mejor carta para Chile Vamos, demostrando la capacidad de convocatoria que tiene y el apoyo político, que es el resultado del trabajo que ha desplegado en la región. Así se lo hicimos ver a la directiva".

"Pretender imponer una candidatura por encuestas hechas por la misma candidata es muy cuestionable, sobre todo porque no coinciden con otros resultados de otras encuestas no realizadas precisamente ni por Luis Pardo ni por María José Hoffman, donde los resultados son favorables para Pardo", agregó.

Cabe recordar que, además de Renovación Nacional, Luis Pardo ha concitado los apoyos de Evolución Política (Evópoli), partido de Chile Vamos que decidió cuadrarse detrás del ex Diputado en su camino a la Gobernación Regional de Valparaíso; mientras que el tercer partido del conglomerado, la UDI, tiene a su secretaria general, María José Hoffmann, como su carta al máximo cargo de la zona, por lo que el representante del bloque deberá ser zanjado a través de las negociaciones que tienen las dirigencias de las tres tiendas en cuestión, cuestión que se decidirá en Santiago.

