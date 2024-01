Luciano Valenzuela: la historia del actual Dideco de Limache, distinguido como líder regional en Fundación Piensa

Una verdadera historia de esfuerzo y superación es la que tiene Luciano Valenzuela Romero, psicólogo de profesión, de 35 años, y actualmente director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Limache, quien fue reconocido por la Fundación Piensa como uno de los 18 jóvenes líderes de la región de Valparaíso.

Este reconocimiento, que premia la contribución que ha realizado a la Quinta Región, llega a 10 meses de que la administración municipal del alcalde Daniel Morales (RN) deba dejar el puesto, imposibilitado por ley para competir por una nueva reelección, pues a fin de año cumplirá los tres periodos máximos que se permiten.

"Creo que es imposible no sentir alegría por el trabajo que uno hace, que a ratos es secreto y que ahora es reconocido en público. Así que alegría, pero también porque pone en valor el trabajo de jóvenes a lo largo de la región, ya que hay gente haciendo cosas, así que feliz por ser uno de los 18 considerados", dijo a Puranoticia.cl.

Pero, sin dudas, el sabor se torna aún más dulce, al mirar hacia atrás y recordar su historia de esfuerzo y constante superación, que en algún momento lo tuvo como usuario de la Dideco y que hoy lo tiene nada más ni nada menos que liderándola.

"Yo creo que mi principal contribución tiene que ver con convertirse uno mismo en un mensaje de superación: hoy lidero la Dirección de Desarrollo Comunitario, pero hace años atrás fui usuario. Ser Dideco en Limache, que se hace cargo de un montón de problemáticas, y recordar que uno fue parte de esas problemáticas, se termina convirtiendo en un mensaje de que sí se puede", dijo el psicólogo.

Pero, ¿cómo se gestó su llegada al Municipio? Corría el año 2013 y, como estudiante de Psicología en la U. Santo Tomás de Viña del Mar, se acercó a la casa edilicia a pedir alguna ayuda para participar en España de un Mundial de Debates. A su regreso –y con el título bajo el brazo– le agradeció al alcalde Daniel Morales por su ayuda; situación que reiteró tres años después, cuando logró el bicampeonato planetario.

"¿Por qué no te quedas haciendo la práctica en el Municipio y así le devuelves en parte la mano a la ciudad?". Esta fue la propuesta que le realizó el jefe comunal, a pesar que Valenzuela ya la tenía prácticamente sellada en Quillota. Lo cierto es que no lo pensó mucho y aceptó el ofrecimiento, iniciando así su camino en la Municipalidad de Limache como psicólogo organizacional, cargo que seis meses después cambió por el de jefe de gabinete de Daniel Morales. Un ascenso meteórico que llena de orgullo al ex estudiante de la escuela municipal Los Maitenes, ubicada en una zona rural.

El titular de la Dideco de Limache señala a Puranoticia.cl que viene de una familia que "se sacó la mugre para salir adelante", recordando que un aluvión arrasó con la casa de cartón que construyó su padre en un cerro de Los Maitenes. De dicho lugar rememora que tuvo que caminar toda su infancia esos caminos de tierra y que fue una gran sorpresa cuando se urbanizó el lugar el año 2002. Coincidentemente, el proyecto de pavimentación lo llevó a cabo el entonces director de Dideco de Limache, un tal Daniel Morales. "Es muy simbólico todo eso", expresa el profesional.

Es justamente esta conexión la que lleva a preguntar acerca de si tiene intereses políticos a futuro. Su respuesta es tajante: "El mundo político sí me gusta, de todas maneras. Yo creo en la política que logra acuerdos y mejora la vida de las personas. No milito en ningún partido actualmente, pero de todas maneras creo que la política es la forma para mejorar el lugar donde vivimos", señaló el limachino.

Luego, la pregunta cabe de cajón: ¿Le gustaría ser Alcalde de Limache algún día? El Dideco desde marzo de 2021 expresó que "todos los que trabajamos en el servicio público sabemos que las Alcaldías son el lugar donde uno tiene más contacto con las personas y puede lograr mayores cambios sociales, es como la ampliación de la Dideco, así que descartarlo sería imposible. Hoy somos Dideco y estamos enfocados en esa tarea, pero quién sabe lo que el día de mañana pueda pasar".

Finalmente, acerca de lo que viene este año para Luciano Valenzuela, indicó que "se vienen varios desafíos, tomas de decisiones, crecimiento y, lo más importante, cerrar un periodo de crecimiento que ha tenido la comuna con la gestión del Alcalde. Creemos que lo que se ha desarrollado Limache, lo que ha abarcado como ciudad, a lo que hemos llegado en cuanto a obras, no se debe detener y debemos tomarlo como corresponde. Hoy nuestra principal preocupación es cerrar bien el proceso para que Limache quede en la mejor posición para lo que venga a futuro".

