Los tres posibles escenarios que se le abren a Ripamonti y al Municipio en la hora de la verdad de la licitación del Festival de Viña

No exento de polémicas ha sido el proceso de licitación de las cuatro próximas ediciones del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, entre 2025 y 2028; esto, luego que este lunes 15 de abril Canal 13 emitiera una carta a la Municipalidad de la Ciudad Jardín, en la que pide que se declare desierto el concurso público.

Cabe recordar que tras el fin de la concesión del certamen a la unión temporal conformada por Canal 13 y TVN, la casa edilicia abrió un proceso de licitación para que un nuevo canal se adjudique el evento. De esta manera, el concurso se cerró el viernes 5 de abril, sólo con Mega –en unión con la productora Bizarro– ofertando.

Así, el proceso continuaba con la Comisión Evaluadora analizando la propuesta, para ver si cumplían –o no– con los requerimientos de las bases –las cuales lisa y llanamente espantaron a la mayoría de los canales–. Esto allanó el camino de Mega, aunque su oferta vendría con "letras chicas" que ponen en duda el éxito de su propuesta, tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl el día después de cerrada la licitación.

LOS PUNTOS DE LA DISCORDIA

En concreto, el equipo de Puranoticia.cl detectó cuatro puntos de discordia: primero, acerca de la posibilidad que el Municipio ponga fin anticipado al contrato, de manera unilateral y sin ningún tipo de indemnización. Mega no sólo aceptó este punto, sino que también pidió que ante este caso eventual se devuelva proporcionalmente la renta pagada y, además, se le indemnice como una condición "clave". Si la administración Ripamonti acepta esta propuesta, podría vulnerar el principio de igualdad de los oferentes, considerando que Canal 13 declinó su oferta por este ítem.

Mega también solicitó extender el contrato de forma automática –sin pagos extras– en caso de suspenderse el evento durante uno de los años en que tengan la concesión. Pero las bases planteaban que si ocurría esto, la empresa contratada "deberá ampliar la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por igual extensión que el aumento concedido al momento de firmar el instrumento respectivo".

El tercer punto de discordia dice relación con las obras de desarrollo solicitadas en la Quinta Vergara, donde la gestión Ripamonti exigió trabajos por 42 mil UF, tanto al interior como al exterior del anfiteatro. No obstante a aquello, Mega planteó en su oferta que sólo invertirían hasta 42 mil UF, incluyendo IVA o cualquier otro impuesto, además de cualquier costo o sobrecosto durante la ejecución de obras, entre ellos, el aumento de costos de materiales, equipamientos o mano de obra.

Luego, se detectó que el Municipio exigió que el Festival sea transmitido al extranjero, pero Mega y Bizarro solicitaron en su oferta sublicenciar esta labor a terceros, a modo de "partners internacionales". En específico, plantearon que "tendremos partner(s) internacional(es), los cuales transmitirán, en vivo y en directo el Festival de Viña. Por lo tanto, para potenciar su difusión internacional se designarán los partners que se estimen necesarios para que, en sus plataformas mediales, transmitan el evento".

MOLESTIA DE CANAL 13

Estas "letras chicas" de la oferta de Mega causaron el enfado de Canal 13 que, a través de una carta, golpeó la mesa de la alcaldesa Ripamonti. En la misiva, la estación televisiva presiona a la Municipalidad de Viña con "tomar acciones" si adjudican el certamen musical al único interesado en ofertar. Por tal motivo, la señal de Luksic solicitó al autodenominado «Municipio de Cuidados» que declare desierto el proceso.

El documento firmado por el director de Gestión y Tecnología de Canal 13, Cristián Núñez, sostiene que tras analizar los antecedentes, "queda en evidencia que la única propuesta presentada no da cumplimiento a las bases, pues a lo menos en seis de sus puntos la transgrede, lo que fuerza a que la licitación sea declarada desierta".

De estos seis puntos esgrimidos por la estación privada, tres los adelantó Puranoticia.cl 24 horas después de cerrado el proceso de licitación: las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara.

Sobre los otros tres, el primero dice relación con el uso de la Quinta Vergara fuera del plazo establecido en las bases, pues Mega solicitó utilizar el recinto al menos tres veces durante cada año de concesión. Sobre el ítem, Canal 13 señala que "no se condice con las reglas propias de un proceso licitatorio público, no encuentra asidero en las bases y derechamente atenta en contra de los intereses municipales".

Luego se refieren al Canal Histórico del Festival en YouTube, instancia a la que este medio también dedicó un extenso reportaje. Sobre este punto, la estación de Inés Matte Urrejola considera que la Municipalidad de Viña restringe mucho el uso de plataformas online y prohíbe la transmisión digital del certamen, pero a su vez tiene la exclusividad a través del canal festivalero en YouTube, el cual le genera grandes ganancias económicas a la casa consistorial, avaluada en $1.000 millones por año.

Canal 13 aborda el último punto en discordia diciendo que "la oferta presentada incluye dentro del monto ofrecido 'el Impuesto al Valor Agregado, y/o cualquier otro impuesto, tasa, patente, permiso y/o cualquier otro gravamen de cualquier especie o naturaleza que se cause o sea necesario pagar con motivo (...)", pero advierten que el punto 18 de las bases administrativas, en su letra f, señala otra cosa: "El concesionario deberá satisfacer los impuestos y tributos que graven las actividades que desarrollo, sin perjuicio de los que se establezca más adelante respecto a los derechos municipales", situación que fue confirmada posteriormente al momento de consultarse sobre este punto durante el periodo de preguntas y respuestas".

Por todos estos motivos antes expuestos, la ex señal del angelito recordó que no ofertaron en la licitación "por considerar que es imposible mantener el estándar de calidad que nos caracteriza y que merece este evento", agregando que "el órgano contratante declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases" y que "se declarará desierta una licitación cuando las ofertas no resulten convenientes a los intereses del contratante".

LOS ESCENARIOS QUE SE ABREN

Con toda esta incipiente controversia aún prometiendo dar mucho paño que cortar, Puranoticia.cl analizó los escenarios que se le podrían abrir tanto a la Municipalidad de Viña del Mar como a la propia alcaldesa Macarena Ripamonti.

En la eventualidad de que el «Municipio de Cuidados» intente adjudicar de todas maneras el contrato del Festival de Viña del Mar a Mega, en su unión con la productora Bizarro, Canal 13 podría presentar una demanda y obtener –entre otros puntos– la paralización de la licitación mientras se resuelva el posible juicio.

Una segunda posible arista que se podría abrir en todo este pleito entre los canales y la Municipalidad es que se declare desierto el proceso de licitación cerrado hace dos semanas, con el latente riesgo de llegar muy encima respecto al cronograma establecido para la 64º edición del Festival de Viña del Mar del 2025.

Finalmente, el tercer escenario que se podría generar dice relación con el declarar desierta la licitación y recurrir a un trato directo "de emergencia" para la próxima versión del certamen musical viñamarino, aunque aquí se abriría un problema aún mayor para la gestión Ripamonti, pues en este supuesto deberían decidir si el negocio lo cierran con Mega, que ya presentó una oferta formal en el concurso público; o si lo harían con Canal 13, un viejo conocido con el que ya trabajaron entre 2019 y 2024, aunque con no pocos problemas debido al estallido social y la pandemia.

Todas estas dudas deberán ser resueltas en los próximos días cuando se conozca el informe en el que está trabajando la Comisión Evaluadora respecto a la propuesta presentada por Mega y Bizarro, y que ha causado la expectativa no tan sólo del público que sigue atento la decisión que adoptará la Municipalidad de Viña del Mar, sino que también de Canal 13 que, contra todo pronóstico, podría desatar un lío judicial con su competencia en la pantalla chica y su ex socio, la casa edilicia de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA