Jorge Arancibia y decisión de Republicanos de cara a elección: "Me preocupa que no formemos una unión de centro-derecha"

Uno de los nombres de la derecha que no pasó indiferente en lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional fue el de Jorge Arancibia Reyes, ex comandante en jefe de la Armada, ex embajador y ex senador, independiente pero cercano a la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien conversó con Puranoticia.cl como voz autorizada de cara a lo que está siendo el nuevo proceso constituyente el cual, a diferencia del que formó parte, tiene márgenes establecidos y será más reducido en tiempo y nombres.

Junto a reiterar sus críticas a lo que fue llamó el "desastre" de la Convención Constitucional que integró, el almirante en retiro de la Armada de Chile asegura que este nuevo proceso es positivo debido a que comienza con bases establecidas, con un trabajo de especialistas que asegurarán el buen camino de la nueva Carta Magna, y con la participación de la ciudadanía, representada a través de los consejeros constitucionales que se encargarán de redactar las normas previamente diseñadas por medio de un anteproyecto elaborado por el Comité de Expertos.

No obstante, donde vislumbra problemas el ex Senador de la República en representación de la región de Valparaíso, es en la conformación de las listas de la derecha, aunque prefiere desdramatizar y entender la posición que ha adoptado el Partido Republicano en torno a descartar de plano formar coalición con la UDI, Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), en miras a formar una lista única para competir en la elección de consejeros del 7 de mayo.

¿Cómo ve el nuevo proceso constitucional que ya está en marcha y próximo a debatir la conformación del Comité de Expertos?

- En términos generales, lo veo con signo positivo. Como formé parte de la Convención, del desastre que fue el trabajo que ahí no pudimos desarrollar, de la imposición absoluta de un sector que no escuchaba, que era brutal y que generó el proyecto que la ciudadanía rechazó en forma abrumadora, me hace mirar con esperanza esta estructura que se armó ahora. Creo que existen los equilibrios y los balances para que salga una cosa razonable. Siempre el escribir una Constitución es complejo, pero es bueno contar con un equipo de expertos que dicen naturalmente cuáles son los límites. Yo como marino puedo decir cuándo zarpar, cuándo no, cómo está el temporal, cómo viene; y entre marinos podemos tener diferentes opiniones, pero el foco central es la Armada, son los buques y para dónde vamos. Por lo tanto, en esta estructura de expertos yo deposito una importante confianza porque por ser gente de un nivel especial de preparación, harán una propuesta con distintas visiones, pero con un sentido lógico que a mí me da cierta confianza.

Luego viene el proceso eleccionario, donde la gente podrá elegir a sus representantes en el Consejo Constitucional. ¿Qué piensa de esta votación?

- Para lograr los equilibrios necesarios no podemos sólo quedar en manos de expertos, sino que tenemos que escuchar a la gente también. Y eso se logra con la elección, que me parece adecuado haber empleado un sistema como el de los senadores, que va a tener un número de personas que van a lograr llegar más fácil a acuerdos, porque son 50. Si tú tienes 100 o 500, poner de acuerdo a 500 es más difícil que 100. Además, trabajarán sobre una base de expertos, así que me parece bien.

Pero también hay una tercera instancia que dirime eventuales diferencias o discrepancias entre el Comité de Expertos y los Consejeros. ¿Qué opina de ello?

- Me parece que ese equilibrio, comparado con el desastre que me tocó vivir a mí en la Convención, me permite augurar un mejor resultado.

Llevándolo a jerga marítima, las aguas están un poco turbulentas en la derecha, con un Partido Republicano que confirmó que no va a formar alianza con Chile Vamos de cara a una lista única para las elecciones de mayo. ¿Qué tan grave es?

- Yo creo que en la estructura de la centro-derecha, el centro va a ir más allá de Evópoli. Es un centro corrido más a la izquierda, con Demócratas, por ejemplo, o con Amarillos por Chile. A mí me gustaría que la centro-derecha fuera unida porque como vamos a llevar distintos candidatos, representando a las distintas corrientes, esos candidatos son los que van a concitar la adhesión de la gente que se casa con Republicanos, o los que prefieren a la UDI, o los que les gusta más RN. Es decir, los candidatos representantes de los distintos sectores y partidos tendrían la misión de convocar, atraer y representar lo que ellos representan.

¿Pero no cree que pierden fuerza con Republicanos fuera del pacto?

- El dejar a Republicanos aparte y a Chile Vamos en otra colectividad, creo que nos hace perder fuerza. Yo creo que hay una voluntad de Republicanos –legítima por lo demás– de ver cómo van cosechando con la actitud muy clara, muy nítida, muy de derecha, de cuánta gente realmente están captando. Entiendo la posición de Republicanos, pero de cara a una nueva Constitución me preocupa que no formemos una unión de centro-derecha.

¿Cree que es un problema grande el que está enfrentando actualmente la derecha? ¿Siente que está fracturada?

- No. Yo creo que no. Chile Vamos tiene un público que va desde la UDI hasta Evópoli, y confío que Amarillos y otros se sientan cómodos trabajando con nosotros. Pero la centro-derecha tiene un bloque grande, importante, que es Chile Vamos; y Republicanos es la expresión nueva que está ganando un espacio y que va a tener sus candidatos, que va a sacar sus votos y que va a formar parte de la estructura del Consejo Constitucional. Yo no veo tan delicado eso. Nosotros tenemos un amplio espectro, que va desde Evópoli hasta la UDI, con todas las variantes, posturas diferentes y actitudes no siempre consistentes de los actores que nos representan. Tú estás viendo las dificultades en todos los campos: frente a las votaciones, frente a las decisiones, frente a las acusaciones, hay descolgados, hay gente que sale de la sala, hay gente que toma café a esa hora... Bueno, eso es parte de la política.

¿Y a la izquierda cómo la ve?

- Yo creo que ahí tienen un problema que es complejo y que ha sido definido por algunos como la «Lista del Indulto». La experiencia mía fue que cuando yo me presenté de candidato a la Convención Constitucional, sentíamos el peso y la carga de ser del sector del presidente Piñera, que estaba muy mal evaluado y no estaba resolviendo bien. O sea, nosotros éramos «candidatos de...». En este momento, los «candidatos de...» es la centro-izquierda y el presidente Boric está siendo muy mal evaluado. Entonces yo entiendo que en esta centro-izquierda les cueste más esta unión que yo planteo en la centro-derecha porque la verdad de las cosas es que el área más radical del presidente Boric está más en la línea de lo que él ha estado haciendo, mientras que para el área más de centro les tocaría pagar una cuenta que fue la que nosotros pagamos en la elección anterior por ser parte del Gobierno.

¿Cuál es su análisis respecto al panorama que enfrenta la derecha en la región de Valparaíso de cara a la elección de consejeros constitucionales? ¿Cree usted que tienen buenos nombres?

- No te puedo contestar eso porque no sé cuáles son los nombres.

Nosotros tampoco porque los han reservado bajo siete llaves, pero ¿cree que hay buenas opciones para ser candidatos en representación de la derecha?

- Gente buena hay, sin ninguna duda. Lo que hay que considerar es que en la región de Valparaíso, por ejemplo, la UDI no existe. Estoy hablando de alcaldes, de gobernadores, de parlamentarios, donde la UDI se perdió. Pero RN tiene su presencia. Pancho Chahuán es un hombre dinámico, fuerte, que se mueve y que es «campañero». Pero nosotros tenemos la desventaja que estamos sin representación en los cuadros directivos de la región; pero tenemos la ventaja que somos oposición.

¿Qué le parece el nombre de Edmundo Eluchans, que ya fue proclamado por la UDI para la elección del 7 de mayo?

- Me parece muy bien. Es un hombre de primera categoría, con experiencia política. Fue Diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados; estuvo en la Comisión de Constitución, la cual presidió; así que si me das ese nombre, me alegra mucho.

¿Se la juega con algún nombre que le gustaría ver como candidato?

- El que me acabas de dar, a Edmundo Eluchans lo encuentro un estupendo nombre.

¿Algún otro?

- La verdad de las cosas es que resolví pasar a la segunda línea, así que voy a estar con el Consejo, voy a estar apoyando y en ese tipo de actividades, ya no metido en las definiciones, en las elecciones. Ya no más.

