Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Localizan con vida a joven pareja antofagastina desaparecida desde el 14 de febrero en el sector de Salar de Pedernales

Localizan con vida a joven pareja antofagastina desaparecida desde el 14 de febrero en el sector de Salar de Pedernales

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Durante este miércoles y gracias al helicóptero de Carabineros, se pudo divisar a ambos jóvenes caminando en el sector de Lagunas Bravas, con su vehículo enterrado y una carpa instalada.

Localizan con vida a joven pareja antofagastina desaparecida desde el 14 de febrero en el sector de Salar de Pedernales
Martes 17 de febrero de 2026 17:16
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Carabineros confirmó que fueron hallados con vida la pareja de jóvenes antofagastinos que se habían extraviado tras visitar el Salar de Pedernales en la región de Atacama.

A Valentina Lorca (25) y Kevin Gebert (27) se les había perdido el rastro el sábado 14 de febrero, cuando iban hacía la Lagunas Bravas y la Laguna del Bayo, a bordo de su vehículo.

Durante este miércoles y gracias al helicóptero institucional, se pudo divisar a ambos jóvenes caminando en el sector de Lagunas Bravas, con el vehículo enterrado y una carpa instalada.

Al respecto, el general Cristian Montres, jefe de zona de la región de Antofagasta, detalló que "alrededor del mediodía logran ubicar a estas dos personas que se divisan caminando, con el vehículo enterrado en la pampa, una carpa, que da a entender que estuvieron alojando en ese lugar y se ven en buen estado de salud".

Y detalló que uno de los helicópteros intentó "descender en dos oportunidades, pero las condiciones de altura dificultaron la maniobra".

Esperamos que alrededor de las 21:00 horas podamos tenerlos ya con atención médica y posteriormente trasladarlos a Antofagasta para reunirlos con sus padres", indicó el uniformado.

PURANOTICIA

Cargar comentarios